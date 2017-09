Balzo a due cifre per AlerionCleanpower (+12,5%)

di Edoardo Fagnani

19 set 2017 ore 12:11

AlerionCleanpower registra un balzo del 12,5% a 2,87 euro. La Consob ha accertato l'esistenza di un patto parasociale tra Fri-El Green Power e Stafil sulle azioni di AlerionCleanpower, finalizzato all'acquisto di titoli della società quotata a Piazza Affari e all'esercizio del voto nell'assemblea del 31 gennaio 2017. Di conseguenza, la commissione ha accertato un'azione di concerto volta ad acquisire il controllo sulla società-bersaglio. Questa operazione ha determinato il superamento congiunto della soglia del 30% nel capitale di AlerionCleanpower per effetto degli acquisti effettuati da Stafil il 28 dicembre 2016. Di conseguenza è insorto in capo ai due soggetti che agiscono di concerto l'obbligo di lanciare un'offerta pubblica totalitaria, rimasto inadempiuto. Inoltre, la Consob ha dichiarato decaduta l'Offerta pubblica volontaria di scambio, promossa nel gennaio scorso da Fri-El su AlerionCleanpower e ha imposto l'obbligo di Opa "tardiva", determinando il prezzo a 2,9 euro per azione.

