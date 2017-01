AIM Italia, 12 nuove società nel 2016

di Edoardo Fagnani

2 gen 2017 ore 11:51

IR Top ha presentato i risultati dell’Osservatorio AIM Italia relativi all’analisi delle IPO avvenute nel 2016 all'AIM Italia.

Nel 2016 sono approdate sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI 12 società (22 nel 2015), attraverso 11 IPO e 1 business combination: GPI (a seguito della fusione per incorporazione con la SPAC Capital For Progress 1), FOPE, Innova Italy 1, 4AIM SICAF, VETRYA, SCM SIM, Dominion Hosting Holding, Industrial Stars of Italy 2, S.M.R.E., Abitare In, SITI B&T Group, Energica Motor Company.

La raccolta di capitali in equity è stata pari a 208 milioni di euro (278 milioni nel 2015) e la capitalizzazione complessiva è pari a 489 milioni; il dato mediano di raccolta è pari a 5,3 milioni, mentre il flottante si attesta in media al 24% (SPAC escluse).

Il 50% delle nuove IPO proviene dalla Lombardia (raccolta pari a 167 milioni e capitalizzazione complessiva pari a 241 milioni); il 17% appartiene rispettivamente a Emilia-Romagna e Umbria.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.