Agatos rileva impianto fotovoltaico a Carbonia

di Edoardo Fagnani

17 ott 2017 ore 20:23

Agatos ha comunicato che la controllata Agatos Energia ha rilevato un impianto fotovoltaico da 957,6 Kw a inseguitori biassiali, subentrando nel leasing in essere con Selma BPM, diventando titolare della convenzione GSE e del diritto di superficie. L’impianto in esercizio dal 2009 ha una concessione GSE attiva con scadenza nel 2029 ed è sito nel comune di Carbonia in provincia di Cagliari.

Il prezzo pattuito ammonta a 475mila euro.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.