Agatos, Iris Fund Sicav esce dal capitale

di Edoardo Fagnani

11 ott 2017 ore 07:16

Agatos ha comunicato che il Nominated Adviser Advance SIM ha consentito il socio fondatore di TE Wind, che in seguito all’operazione di reverse takeover era diventato socio di minoranza di Agatos, un’ultima deroga sul contratto di lock up per totali 947.774 azioni (pari al 1,64% del capitale) al fine di facilitare l’ingresso nel capitale di nuovi investitori istituzionali e professionali.

Il socio di minoranza Iris Fund Sicav ha contestualmente ceduto fuori mercato la stessa partecipazione di 947.774 azioni a un ristretto numero di selezionati investitori istituzionali e professionali. L’operazione è avvenuta al prezzo medio ponderato di 0,22 euro per azione, per un controvalore complessivo pari a 208.510 euro.

