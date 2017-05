Aeroporto di Bologna rafforza la partnership con DHL

di Mauro Introzzi

22 mag 2017 ore 14:28

A dieci anni dall’avvio della prima base operativa presso l’Aeroporto di Bologna, il leader mondiale nel trasporto espresso internazionale DHL Express Italy e la società di gestione dello scalo bolognese ADB Aeroporto di Bologna, hanno sottoscritto oggi un accordo per la realizzazione di un nuovo centro logistico da 15.000 metri quadrati. La struttura, che si comporrà di un capannone con magazzini, uffici e due fingers per il carico/scarico dei camion per circa 5.000 mq e di una superficie esterna dedicata ad attività operative per circa 10.000 mq, verrà realizzata da AdB entro il 2020 e sarà data in subconcessione a DHL per 15 anni, prorogabili per un ulteriore periodo di 10 anni.

L'investimento del leader mondiale della logistica sarà pari a 26 milioni di euro.

