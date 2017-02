Aeroporto di Bologna, qualche indicazione sul 2016

di Edoardo Fagnani

Il Sole24Ore di domenica ha fornito alcune indicazioni per Aeroporto di Bologna sul 2016. La società dovrebbe aver chiuso lo scorso esercizio con ricavi e redditività in miglioramento rispetto all'anno precedente e in linea con il trend registrato nei rimi nove mesi.

Il quotidiano finanziario ha segnalato che nel periodo 2016/2020 l'azienda prevede investimenti complessivi per circa 120 milioni di euro destinati alle infrastrutture; in particolare, nel 2017 il management prevede investimenti per complessivi 20,5 milioni di euro.

