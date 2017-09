Aedes SIIQ nel progetto di The Market, San Marino Outlet Experience

di Mauro Introzzi

Aedes SIIQ ha sottoscritto con BG Asset Management (Borletti Group, nel ruolo di leading sponsor), Dea Holding e VLG Capital un accordo per lo sviluppo e la gestione di The Market, San Marino Outlet Experience. Il progetto interessa la realizzazione di un outlet di almeno 25.000 mq di GLA da svilupparsi in due fasi.

La società immobiliare quotata farà il suo ingresso nel capitale delle società che realizzeranno il progetto The Market con una quota del 40% a fronte di un investimento complessivo iniziale di circa 5,6 milioni di euro.

La nota della società evidenzia che "l’investimento complessivo è di circa 150 milioni di euro - da finanziarsi in parte mediante equity in corso di raccolta presso investitori istituzionali e in parte mediante un finanziamento in corso di negoziazione con un pool di primari istituti bancari - e rappresenta l’iniziativa di sviluppo economico più importante nel suo ambito ad oggi nella Repubblica di San Marino".

