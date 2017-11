Aedes SIIQ acquista due edifici a torre a Milano

di Edoardo Fagnani

Aedes SIIQ ha firmato il contratto preliminare per l’acquisto, dal Fondo Immobiliare Obelisco gestito da InvestiRE SGR, di due edifici a torre ubicati in via Richard a Milano. I due immobili, Torre C3 e Torre E5 hanno una superficie complessiva pari a circa 15.000 mq, e saranno oggetto di una completa ristrutturazione.

L’investimento complessivo, comprensivo sia del prezzo di acquisto sia dei capex per la ristrutturazione, sarà pari a circa 35 milioni di euro.

Il rogito sarà firmato entro la fine dell’anno in corso.

Per una delle due torri è in avanzata fase di negoziazione il contratto di affitto con un primario tenant .

