Aedes SIIQ, accordo con National Geographic Partners

di Edoardo Fagnani

15 nov 2017 ore 18:09

Aedes SIIQ - in partnership con iP2 Entertainment - ha firmato con National Geographic Partners un accordo, della durata di oltre 10 anni dall’apertura del Caselle Open Mall, per la realizzazione e la gestione al suo interno del primo “Family Edutainement Centre” in Europa, che opererà con il brand National Geographic e proporrà un’ampia gamma di attrazioni tematiche e attività interattive ispirate alle esplorazioni naturalistiche e scientifiche.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.