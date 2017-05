Acsm-Agam, i conti del primo trimestre 2017

di Mauro Introzzi

Acsm-Agam ha chiuso il primo trimestre 2017 con ricavi delle vendite consolidate pari a 74,5 milioni di euro, sostanzialmente in linea rispetto ai 74,8 milioni di euro nel 2016 dell’esercizio precedente.



Il risultato netto del gruppo del primo trimestre 2017, al netto della quota di utile degli azionisti di minoranza, è stato positivo e pari a 7,5 milioni di euro, in miglioramento dell'8,7% rispetto ai 6,9 milioni di euro del 2016.



A fine marzo 2017 l'indebitamento finanziario netto era pari a 88,5 milioni di euro, in miglioramento del 17,8% rispetto ai 107,6 milioni di euro di fine 2016.



La nota del gruppo indica che le prospettive economiche per l’esercizio 2017 preannunciano il raggiungimento di risultati operativi positivi per il gruppo.

