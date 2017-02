Acea, i dati preliminari del 2016

di Mauro Introzzi

6 feb 2017 ore 14:37

Acea ha comunicato di aver archiviato l’esercizio 2016 con un margine operativo lordo pari a 896 milioni di euro, in crescita del 22,4% rispetto al 2015. Si tratta del miglior risultato di sempre per il gruppo. Escludendo la modifica regolatoria dell’area Reti (ossia l'eliminazione del cosiddetto regulatory lag), la crescita del margine operativo lordo sarebbe superiore al 7%.



Sempre secondo i dati preliminari emerge che a fine 2016 l’indebitamento finanziario netto era pari a 2,13 miliardi di euro, con un rapporto indebitamento finanziario netto/margine operativo lordo che si è ridotto da 2,7x del 2015 a 2,4x a fine 2016.



Il consiglio di amministrazione chiamato ad approvare il progetto di bilancio, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 e il piano industriale al 2021 è previsto per il prossimo 13 marzo.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.