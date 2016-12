Accordo transattivo tra Parmalat e Tetra Pak

di Edoardo Fagnani

22 dic 2016 ore 20:53

Parmalat ha raggiunto un accordo finalizzato alla definizione in via transattiva dell’azione revocatoria promossa nel 2005 nei confronti di Tetra Pak International da Parmalat Finance Corporation in amministrazione straordinaria e da Parmalat in amministrazione straordinaria, con il successivo intervento di Parmalat.

In esecuzione dell’accordo Tetra Pak riconoscerà a Parmalat, senza che ciò costituisca ammissione di responsabilità, l’importo complessivo di 16 milioni di euro, ad integrale e definitiva tacitazione delle reciproche pretese derivanti dalla controversia.

