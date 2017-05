Accordo tra ENI e Snam per sviluppo delle stazioni di rifornimento a metano in Italia

di Edoardo Fagnani

25 mag 2017 ore 15:50

ENI e Snam hanno firmato un accordo quadro per lo sviluppo delle stazioni di rifornimento a metano in Italia, nel più ampio scenario delle iniziative per la promozione della mobilità sostenibile.

L’accordo quadro rientra tra le iniziative di Snam per promuovere la mobilità sostenibile, con un investimento di 150 milioni di euro al 2021.

