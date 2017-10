Abertis, la Caixa dice sì ad Atlantia (Il Sole24Ore)

di Mauro Introzzi

20 ott 2017 ore 07:08

Il quotidiano economico riporta le ultime sull’Opas di Atlantia su Abertis, raccontando che nella giornata di ieri, all’indomani della contro offerta da 18,76 euro per ogni titolo Abertis promossa da Hochtief, il cda del gruppo iberico ha fatto sapere di giudicare - all’unanimità - il piano italiano positivo, seppure migliorabile. Il Sole24Ore scrive che in sintesi, dunque, Abertis ha promosso il progetto industriale ma ha altresì rilevato, come era logico supporre dopo la contro offerta di Perez, “un prezzo che oggi deve necessariamente essere rivisto”.

Nel frattempo l’azionista Caixa si è detta pronta a consegnare il proprio 22,25% del capitale all’offerta di Atlantia. L’istituto, anche tenendo conto delle considerazioni industriali del progetto, valuta positivamente l’offerta e “l’intenzione, ad oggi, è di accettare l’offerta con tutte le sue azioni aderendo all’opzione dello scambio”.

