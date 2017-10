Abertis, in arrivo la controfferta di ACS?

di Edoardo Fagnani

13 ott 2017 ore 08:26

Secondo quanto riportato da alcune agenzie stampa la prossima settimana ACS potrebbe lanciare una controfferta su Abertis, che andrà ad affiancarsi all’OPA lanciata nei giorni scorsi da Atlantia.

L’offerta di ACS potrebbe essere per metà in contanti e per il resto in azioni di nuova emissione della controllata tedesca Hochtief.

