Piaggio, le indicazioni degli analisti dopo il terzo trimestre 2017

di Edoardo Fagnani

30 ott 2017 ore 16:58

Dopo la diffusione dei risultati trimestrali gli analisti di Equita sim hanno alzato da 1,96 euro a 2,4 euro il target price su Piaggio, in seguito al miglioramento delle stime sulla redditività per il triennio 2017/2019. Per lo stesso motivo Kepler Cheuvreux ha incrementato da 1,7 euro a 1,8 euro il prezzo obiettivo sul titolo. Tuttavia, gli esperti delle due banche d’affari hanno confermato l’indicazione ridurre l’esposizione del titolo in portafoglio.

Anche Banca Akros ha aumentato il target price sulla società motociclistica, portandolo da 2,75 euro a 3 euro; gli esperti hanno confermato il giudizio “Accumulate”.

