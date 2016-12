Mps: cosa rischiano azionisti, obbligazionisti e correntisti?

I possibili scenari che si prospettano di fronte al Monte dei Paschi di Siena avranno differenti impatti sui vari stakeholder dell'istituto. Le prospettive son diverse se dovesse riuscire l'aumento di capitale (ipotesi che però sembra ormai remota), se si verificherà un burden sharing o infine se si ricorrerà a un bail in. In un'infografica i vari gradi di rischio per i diversi soggetti coinvolti in Mps: azionisti, obbligazionisti subordinati, obbligazionisti senior, correntisti o titolari di cassette di sicurezza o dossier titoli

di Redazione Soldionline

22 dic 2016 ore 14:44