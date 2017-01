Cosa sono i piani individuali di risparmio (PIR)

Dedicati ai piccoli investitori, i piani individuali di risparmio (PIR) vogliono veicolare risorse verso le piccole e medie imprese italiane. Sono uno strumento di investimento di medio e lungo periodo.

di Marco Delugan

9 gen 2017 ore 10:55

I piani individuali di risparmio sono stati creati come forma di investimento a medio termine, capace di veicolare i risparmi verso le imprese italiane, e in particolare verso le piccole e medie imprese. Saranno proposti e gestiti da società di gestione del risparmio (SGR). E sono riservati alle persone fisiche. Non potranno essere cioè sottoscritti da aziende e da altre persone giuridiche. I piani individuali di risparmi sono uno strumento dedicato in particolare ai piccoli investitori. Ogni singolo Pir non può superare i 30mila euro di investimento. E un singolo investitore non può superare i 150mila euro di investimento in piani individuali di risparmio.

COME INVESTE UN PIR

Le risorse raccolte in un piano individuale di risparmio, potranno essere investire in diversi strumenti finanziari, come azioni, obbligazioni, quote di fondi di investimento e anche conti correnti bancari. ll 70% di quanto investito deve essere destinato a strumenti finanziari emessi da imprese italiane. Ma anche da imprese europee, purché abbiano una stabile organizzazione in Italia. Il restante 30% può essere destinato ad altri strumenti finanziari, anche ai conti correnti o ai conti deposito. Il 21% del 70% da destinare alle imprese deve essere investito in strumenti emessi da imprese diverse rispetto a quelle incluse nel FTSE Mib. E cioè verso aziende di dimensioni minori (PMI), come quelle quotate sul mercato AIM. Non più del 10% del portafoglio può essere destinato a strumenti emessi dallo stesso emittente.

COSA SONO LE PMI

Pmi sta per piccola e media impresa. Per rientrare in questa categoria, le imprese devono devono rispettare limiti occupazionali e finanziari specificati dalla tabella che segue. I criteri sono stati stabiliti dall'Unione europea e valgono per tutti i paesi che vi aderiscono.

Tipo Occupati Fatturato (Milioni di €) Totale di bilancio (Milioni di €) Media impresa < 250 e ≤ 50 oppure ≤ 43 Piccola impresa < 50 e ≤ 10 oppure ≤ 10 Micro impresa < 10 e ≤ 2 oppure ≤ 2

Per totale di bilancio s’intende il totale dell’attivo patrimoniale.

COS’E’ IL MERCATO AIM?

E' un mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana e dedicato alle Pmi italiane ad alto potenziale di crescita. Permette alle imprese di accedere a un mercato finanziario dove operano soggetti selezionati e interessati alle small cap. Solo le imprese giudicate adeguate da Borsa Italiana possono accedere all'AIM. La procedura di ammissione è comunque più semplice rispetto a quella da seguire per accedere al mercato principale.

PIR E INVESTIMENTO DI MEDIO PERIODO

I piani di investimento individuale non hanno una durata massima. E’ invece definita una durata minima di 5 anni sopra i quali non verranno applicate tasse sulle rendite finanziarie. Rispettando questo limite, siamo di fronte ad un investimento che possiamo considerare di medio periodo. E per chi lo vuole, può diventarlo anche di lungo.

LEGGI ANCHE: Come investire i propri risparmi

TASSAZIONE RENDITE PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO

La tassazione delle rendite finanziarie è stata portata nel 2014 al 26%, ad eccezione dei titoli di stato emessi da Stati Sovrani che rientrano nella White List, per cui rimane al 12,5%. L’aliquota del 26% si applica anche il rendimento dei conti correnti (compresi i conti deposito) e dei depositi postali. Per quanto riguarda i piani individuali di risparmio, è prevista l’eliminazione della tassazione sulle rendite finanziarie se i soldi vengono tenuti nel Pir per più di cinque anni. Chi li riscatta prima dovrà pagare il 26% sulle rendite finanziarie maturate fino a quel momento. Quelle maturate negli anni precedenti a quello del riscatto verranno anche maggiorate degli interessi.