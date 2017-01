Se i mercati vanno male, Warren Buffett spende meno da McDonald’s

Lo dice lui stesso nel documentario che la rete televisiva HBO ha realizzato sulla sua vita. Andrà in onda per la prima volta lunedì 30 gennaio. In questa pagina trovate il trailer.

di Marco Delugan

11 gen 2017 ore 11:33

Warren Buffett è considerato più grande investitore della storia. Ed è uno degli uomini più ricchi del mondo. Secondo le ultime stime di Forbes, è il secondo, con un patrimonio netto stimato di 73,4 miliardi di dollari. Il tutto ottenuto lavorando e studiando molto.



Ma senza agitarsi troppo: il suo stile di investimento bada al lungo periodo e, per quanto se ne sa, il suo portafoglio non viene movimentato troppo spesso.



LEGGI ANCHE: Le 7 regole d’oro di Warren Buffett



Per lavorare con maggiore tranquillità è fuggito dalle distrazioni di New York già nel 1955, stabilendosi a Omaha, Nebraska, la città dove è nato. Perché, secondo Buffett, farsi travolgere da valanghe di notizie e da shock di breve periodo porta a perdere di vista i fattori davvero importanti per il lungo termine.



Sembra un vecchio saggio capace di scegliere e di aspettare che le sue scelte arrivino al bersaglio. E di solito, ci arrivano.



Consigli di investimento non ne dispensa, ma sui principi che segue per gestire il denaro suo e quello che gli viene affidato scrive e parla volentieri. Le sue “frasi celebri” hanno di solito molto successo sul web e non solo.



LEGGI ANCHE: 26 citazioni di Warren Buffett



La storia di Warren Buffett è adesso diventata un documentario dal titolo “Becoming Warren Buffet”. Realizzato dalla rete televisiva statunitense HBO, andrà in onda per la prima volta lunedì 30 gennaio.



Qui sotto il trailer di “Becoming Warren Buffett”, che si apre con una nuova potenziale frase celebre dell’Oracolo di Omaha, in cui dichiara di ridurre le spese da Mc Donald quando i mercati azionari vanno male.

"Un panino con pancetta, uova e formaggio costa 3,17 dollari. Questa mattina i mercati scendono. Credo che passerò a uno da 2,95."

Magari è una battuta, chissà.



Altra potenziale frase celebre.