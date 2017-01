Come valutare il proprio portafoglio azionario

Da un articolo di Selena Maranjian di The Motley Fool, una checklist di 10 domande che vi aiuteranno a valutare il vostro portafoglio azionario. Per capire se siete sulla buona strada.

di Marco Delugan

13 gen 2017 ore 10:19

Per gli investitori di lungo periodo è importante controllare periodicamente l’andamento del proprio portafoglio azionario. Magari non tutti i giorni, che diventerebbe un’ossessione. E nemmeno a frequenze troppo rigide, tanto da perdere il momento che invece sarebbe quello giusto. Insomma, tenerlo sott’occhio con la giusta attenzione e il giusto buon senso.

Perché investire in azioni può rendere bene, a patto che si riesca ad evitare almeno gli errori più gravi.

A questo scopo – evitare almeno gli errori più gravi - Selena Maranjian di The Motley Fool ha preparato una checklist in 10 punti, 10 domande da fare ogni tanto a se stessi per capire se si è sulla buona strada oppure no.

SE AVETE DEBITI GRAVOSI, PAGATELI

Chi ha debiti di questo tipo, su cui deve pagare tassi di interesse alti, non dovrebbe investire in azioni. Ma usare quel denaro per ridurre, o meglio, estinguere il suo debito. Debiti del genere sono una sorta di investimento al contrario. E anche un’ottima performance azionaria potrebbe venirne annientata.

MEGLIO NON INVESTIRE DENARO DI BREVE PERIODO

In un portafoglio azionario si dovrebbero investire solo risorse che si pensa di non dover utilizzare per almeno 10 anni. In questo modo si può evitare di dover disinvestire nel momento sbagliato, magari quando le quotazioni sono scese. Se avete investito in azioni denaro di breve periodo, meglio allora disinvestire (facendo attenzione a non perderci) e reinvestire in strumenti meno rischiosi come ad esempio i conti deposito.

ATTENZIONE A COSTI E COMMISSIONI

Le commissioni contano molto più di quanto si pensi. Se volete investire in fondi di investimento scegliete quelli con le commissioni e le spese più basse. Bastano pochi punti percentuali per fare una considerevole differenza nella spesa complessiva. E lo stesso vale per le commissioni di trading.

MEGLIO NON OPERARE CON TROPPA FREQUENZA

Per avere risultati migliori dal vostro portafoglio azionario, è consigliabile non tradare di frequente. Fate le vostre ricerche e scegliete i titoli che vi sembrano più promettenti, e poi teneteli in portafoglio il più a lungo possibile. Operare troppo fa salire le spese in commissioni. E ricordate che ci sono titoli che possono avere flessioni nel breve periodo ma che nel lungo performano comunque bene.

MEGLIO UN PORTAFOGLIO AZIONARIO DIVERSIFICATO

E’ sempre meglio non mettere troppe uova nello stesso paniere. E avere partecipazioni azionarie e quote di fondi di investimento che spaziano su un’ampia gamma di settori e di paesi. Quindi, se avete diversificato poco, provvedete ad aumentare la diversificazione del vostro portafoglio.

CONOSCETE DAVVERO LE VOSTRE AZIENDE?

Non acquistare titoli di aziende solo perché a prima vista sembrano promettenti. Per avere risultati migliori è più utile capire bene come l’azienda guadagna e sta sul mercato. Più si capisce la sua posizione competitiva, i suoi punti di forza e di debolezza e le sfide che deve affrontare, e migliori saranno le decisioni che potrete prendere sull’acquistare o sul vendere i titoli che le rappresentano.

SIETE AGGIORNATI SU QUELLO CHE FANNO?

In fondo ne avete acquistato una parte, piccola o grande che sia, e sono quindi anche un po’ anche vostre. Ma non basta conoscerle al momento dell’acquisto. Bisogna seguirle con regolarità, almeno trimestrale, quando pubblicano i risultati economici. E anche più di frequente, magari automatizzando la ricezione via internet delle notizie che le riguardano. Meglio non farsi trovare impreparati se la loro fortuna dovesse cominciare a deteriorarsi.

STATE GUADAGNANDO SUL LUNGO PERIODO?

Se siete investitori di lungo periodo, è appunto su periodi lunghi che dovete valutare le performance del vostro portafoglio. E se non lo trovate in crescita su periodi pluriennali, allora dovete correggere qualche cosa.

STATE BATTENDO I VOSTRI BENCHMARK?

Il vostro portafoglio azionario non dovrebbe solo crescere, ma anche battere i vostri punti di riferimento finanziari, i così detti benchmark. Ad esempio, visto che si può sempre investire in un fondo indice a basso costo, chi vuole gestire da se i propri soldi dovrebbe almeno battere l’indice di riferimento del fondo in questione. Ma i benchmark possono essere anche altri: il tasso di interesse su un conto deposito, o quello su un titolo pubblico di lungo periodo, ad esempio.

STATE USANDO LA RAGIONE O I SENTIMENTI?

Vi capita di acquistare azioni solo perché stanno salendo? Se sì, è una cosa pericolosa: potreste trovarvi in mano titoli sopravvalutati e per questo destinati a scendere. State vendendo perché la quotazione del titolo o dell’intero mercato sta crollando? Ancora pericolo: la paura può causare perdite o guadagni inferiori, o rendere impossibile approfittare di recuperi importanti che il mercato potrebbe mettere a segno. A volte, invece, può essere utile vendere nel corso di una discesa, per poter poi riacquistare a prezzi più bassi. Ma per poter davvero capire e gestire questo genere di operazioni, così come l’intera attività di investimento, è bene studiare, mettere a punto una strategia razionale, e non farsi travolgere dalle emozioni.