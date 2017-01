Cosa sono i green bond?

Un lettore chi chiede cosa sono e a cosa servono i green bond

di Mauro Introzzi

17 gen 2017 ore 16:08

Buongiorno.

Ho visto nei giorni scorsi che Enel ha emesso un green bond. So bene cosa significhi il termine in italiano (obbligazioni verdi, suppongo) e ho letto che sono titoli emessi per finanziare progetti nel settore ambientale, ma è possibile avere qualche indicazione aggiuntiva su questa tipologia di obbligazioni?

Mario

Gentile Mario buongiorno e grazie per la sua mail di richiesta informazioni.

Dice bene: in effetti i green bond sono obbligazioni i cui proventi sono poi utilizzati esclusivamente per finanziare progetti destinati a produrre vantaggi ambientali. I fondi rinvenienti dal green bond vengono impiegati per l'efficienza energetica, i trasporti sostenibili, la gestione dell'acqua, l'utilizzo del suolo o le infrastrutture di adattamento.

Il bond di Enel di cui parla era emesso da una controllata del gruppo (ma garantito dalla stessa Enel) e destinato ad investitori istituzionali. La società ha raccolto 1,25 miliardi di euro per uno strumento, scadente nel 2024, che ha ricevuto richieste per 3 miliardi di euro (Enel, le caratteristiche del green bond con scadenza nel 2024).

I green bond sono molto simili, nella struttura dell'investimento, ai bond tradizionali, tuttavia devono sottostare a requisiti più stretti in termini di reportistica, auditing e - come detto sopra - destinazione dei proventi.

Spero di aver risolto i suoi dubbi!

Saluti

mauro introzzi