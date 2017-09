Wall Street, la corsa infinita

Venti di guerra e mercati sui massimi non accennano a frenare sensibilmente le principali piazze mondiali, ma a questi livelli record la prudenza è d’obbligo e la chiusura delle posizioni rialziste è nell’aria.

di Mario Elia

4 set 2017 ore 09:59

La Corea del Nord continua nelle esibizioni muscolari e con l’ultimo innesco sotterraneo di una bomba a idrogeno ha addirittura provocato un sisma. Ma molto probabilmente Kim Jong continua a fare il duro e puro per ottenere qualcosa. Del resto, Trump ha ricordato che Pyongyang in 25 anni ha “estorto” agli Usa un miliardo di dollari in prodotti industriali. Una guerra fra Usa e Corea del Nord non è immaginabile, quale un incontro fra un peso massimo e un pigmeo. Ma le implicazioni internazionali creano comunque una forte e periodica tensione.

ABOUT ITALY

In settimana, Moody’s ha rivisto al rialzo le stime di crescita per il 2017 e 2018, portando il Pil atteso a + 1.3% (Germania + 2.2%, Francia + 1.6%).

Posto che ci fidiamo poco delle valutazioni di rating (il caso Lehman Brothers insegni) e degli istituti di statistica (Istat, il caso euro/inflazione insegni), se le rivalutazioni si riveleranno realistiche, si potrebbe delineare la successione virtuosa Maggior Pil > Maggior Gettito Fiscale > Minor Deficit > Minor Debito Pubblico.

Ma la classe politica dovrebbe rinunciare a scialacquare le buone occasioni.

LA DONCHIAN STRATEGY ABBANDONA LA FASE BEAR

L’entry ribassista del 10 agosto scorso si è lentamente corrosa e l’S&P500, che incrociava a 2.438 punti, ha ripreso vigore fino ad arrivare ai 2.472 punti di giovedì scorso, al punto di disincrocio. Ma il method aveva già provveduto a suggerire l’exit il giorno precedente, a quota 2.458:

Il certificate short Bnp Paribas, acquistato a 3,87 euro, è stato ceduto a 3,78 euro (millimetrico stop a – 2,5%). E venerdì si è aperta una fase rialzista, che oggi valuteremo se assecondare. Molto interessante l’osservazione del grafico che disegna la correlazione inversa fra il grande indice americano (in blu) e il certificate short (in verde):

Dal punto di vista degli investimenti sui singoli titoli, dal 17 agosto e poi dalla terza decade del mese siamo esposti sulla sudcoreana Posco (acciaierie, ora a + 7,49%), sull’italiana Prima Industrie (sistemi laser, ora a + 11,60), sulle statunitensi Mckesson (prodotti sanitari, ora a + 0,72%) e United Technologies (meccanica avanzata, ora a – 1,08%).

Complessivamente si tratta di investimenti di egual importo, il cui rendimento medio si attesta oggi a + 4,6825%. Ma non c’è motivo di credere che sarà sempre così.

È davvero grande la curiosità di ciò che succederà in futuro, ma per ora non possiamo che azzardare delle congetture, formulate in base alle sensazioni degli investitori Usa in prodotti.

LE SFERE DI CRISTALLO

L’indice Vix, costruito sull’andamento delle opzioni, resta tranquillizzante, essendo passato in settimana da 11,32 a 10,13 punti:

Altrettanto recita il Cme di Chicago, relativo ai futures, di cui presentiamo la figura delle ultime tre settimane (la rilevazione avviene ogni venerdì sera):

La linea verde dell’ultima settimana è nettamente al di sopra di quella rossa della settimana precedente ed ancor più di quella blu di due settimane addietro.

Più di così, le previsioni dell’analisi tecnica non possono fare, come del resto nemmeno quelle ispirate dall’analisi fondamentale, che tuttavia è moderatamente pessimista e si attende, nel breve-medio periodo, una correzione dei mercati.