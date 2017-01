Valute: quali saliranno (e quali si deprezzeranno) nel 2017

Anche in campo valutario, così come potrebbe succedere per azioni e bond, le novità del mondo politico metteranno anche nel 2017 ancora in secondo piano i fondamentali?

18 gen 2017 ore 09:01

Anche in campo valutario, così come potrebbe succedere per azioni e bond, le novità del mondo politico metteranno anche nel 2017 ancora in secondo piano i fondamentali? Se lo chiede Ugo Lancioni, Senior Portfolio Manager and Head of Global Currency di Neuberger Berman. L'esperto, dopo aver evidenziato come in questa prima parte del 2017 dovrebbero dispiegarsi molti degli eventi politici iniziati nei mesi scorsi (Brexit, Trump e decisioni dell'OPEC) ha ricordato che in Europa, nei prossimi mesi si terranno le elezioni in Olanda, Francia, Germania e forse quelle italiane.

Tuttavia, nonostante queste distrazioni politiche, secondo Lancioni "è importante rimanere concentrati sui fondamentali".

Ecco il resto del suo report, con i giudizi sulle principali valute internazionali:

Il nuovo anno è iniziato positivamente con il mercato azionario nordamericano che ha toccato i massimi da sempre e livelli relativamente bassi di avversione al rischio, nonostante l’alto grado di incertezza politica. Negli Usa i fondamentali sono solidi ed in miglioramento. E, con la Federal Reserve che dovrebbe rialzare i tassi due o tre volte nel corso dell’anno, il dollaro potrebbe salire ancora. Tuttavia, sebbene i recenti dati interni Usa siano stati molto forti, riteniamo che abbiano già trovato riflesso nel prezzo del dollaro. Quindi, se i dati non dovessero soddisfare questo livello di ottimismo, specialmente rispetto all’attuazione delle politiche di Trump, il dollaro potrebbe soffrirne. Nell’Europa ad esclusione del Regno Unito, dopo tre anni passati a rincorrere gli States, il divario ha iniziato a ridursi. I dati hanno sorpreso in positivo con molti indicatori che suggeriscono una crescita più sostenuta per il 2017. A dicembre la Banca Centrale Europea ha esteso il suo programma di allentamento monetario, anche se ad un livello inferiore di acquisti mensili. Tuttavia, il mercato non sta prezzando la possibilità di una riduzione ulteriore della politica monetaria della BCE, cosa che, in un contesto reflattivo, potrebbe vedere i tassi europei muoversi più in alto e compensare il più forte dollaro Usa. Quindi a cosa dovrebbero rivolgersi gli investitori da un punto di vista valutario? Le nostre analisi indicano che le divise scandinave, strettamente legate al blocco commerciale europeo, restano molto sottovalutate, tra il 15 ed il 20% rispetto alle altre valute principali. Ad esempio, ultimamente i dati svedesi sono stati molto più forti e l’insieme di dati più solidi e dell’inflazione più elevata potrebbero portare ad un aggiustamento al rialzo della corona svedese. Riteniamo che quest’anno i Paesi scandinavi in generale potrebbero sovraperformare altri Paesi G10.

In termini di valute sopravvalutate, le nostre analisi indicano che il franco svizzero sia fortemente sopravvalutato rispetto alle altre principali divise. La Banca Nazionale Svizzera sta perseguendo una politica di tassi di interesse negativi e resta attiva sul mercato valutario per mitigare qualsiasi apprezzamento del franco. Inoltre, quando i rendimenti globali si muoveranno al rialzo, il franco svizzero verrà messo sotto pressione dato che i differenziali dei tassi di interesse si apriranno a favore di un franco più debole. Altrove, lo yen giapponese è stato liquidato in modo considerevole nell’ultimo trimestre del 2016 ed ha raggiunto livelli che iniziano ad apparire tirati. Riteniamo che lo yen sia vulnerabile ad una correzione, specialmente se i mercati dovessero attraversare un periodo di turbolenza sugli asset ad alto rendimento. Le divise legate alle materie prime come il dollaro australiano, il dollaro neozelandese ed il dollaro canadese potrebbero avere performance inferiori rispetto alle valute principali. Ciò indica che queste divise, da un punto di vista dei fondamentali di lungo termine, siano sopravvalutate a seguito della popolarità del carry trade nella seconda metà del 2016. Se la volatilità aumentasse potremmo aspettarci pressione su queste valute.

Infine, la Cina ha cambiato i pesi valutari nel paniere usato per le correzioni sul renminbi, riducendo il peso del dollaro americano. Inoltre, ci sono prove di un intervento aggressivo per limitare i deflussi di capitale dal Paese. Consigliamo agli investitori un attento monitoraggio della situazione in Cina poiché le implicazioni a livello mondiale degli sviluppi nel Paese e la sua valuta potrebbero essere notevoli. In conclusione, c’è margine per un apprezzamento ulteriore e graduale del dollaro Usa nel 2017 se i dati resteranno robusti. Tuttavia, ci aspettiamo una correzione a breve termine poiché il mercato è ansioso di valutare la probabilità di successo delle politiche della nuova amministrazione. Servono maggiori dettagli. Se entreremo in una fase di reflazione le valute europee offriranno un buon valore in un’ottica di lungo termine. È probabile che avremo ancora incertezza politica per qualche tempo.

