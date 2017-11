Utili di fine stagione

La stagione in corso, per gli utili trimestrali in Europa, NON è positiva, ed è anzi SOTTO ZERO se escludiamo il +139% delle Società della Energia

di Valter Buffo

13 nov 2017 ore 09:15

Commento giornaliero di www.recce-d.com

La settimana scorsa il nostro contributo a SoldiOnline.it (Parliamo degli utili in Europa) ha messo in luce un dato di fatto che molti altri ignorano, o nascondono: la stagione in corso, per gli utili trimestrali in Europa, NON è positiva, ed è anzi SOTTO ZERO se escludiamo il +139% delle Società della Energia. Ma se in Europa siamo ancora a metà strada, negli Stati Uniti abbiamo quasi finito, con il 91% delle Società dello S&P 500 che hanno già comunicato i risultati: ed è quindi tempo di tirare le somme.

Come vedete nel primo grafico qui sotto, la media crescita degli utili ad oggi sta al 6,1%, ed è più elevata di quanto si attendeva all’inizio (4,5%), ma va precisato che pesa sulla media il +135% delle Società del settore Energia, escluse le quali si scende al 3,5% di crescita degli utili anno su anno. Nel suo complesso, comunque, il dato è positivo, anche se distante dall’entusiasmo che poi si percepisce guardando al livello dei prezzi e dell’indice. Dalle conferenze stampa delle varie Società, non sono uscite novità oppure indicazioni di particolare forza, tanto che le stime per il quarto ed ultimo trimestre 2017 restano di fatto invariate: e questa è di per sé una notizia, visto che proprio nelle ultime settimane è stato dettagliato il Piano di Trump per i tagli alle tasse sulle Società.

Ed anche se non si è registrata una forte variazione nelle stime complessive per gli utili del trimestre che è in corso, va però sottolineato che il 67% delle Società (due terzi del totale), che hanno ritenuto utile fare un re-annuncio sul quarto trimestre, lo hanno fatto in NEGATIVO, ovvero correggendo in peggio le stime degli analisti (come tutti vedete nel secondo grafico qui sotto). Come Recce’d ha scritto anche nel weekend sul sito, ora il mercato dovrà lavorare … su sé stesso, e chiedersi se questi livello di prezzo sono sostenuti dai dati e dai fatti.

CONCLUSIONE Recce’d oggi offre una veloce panoramica sulla stagione USA delle trimestrali per gli utili

Fonte: Factset

Fonte: Factset

Nel daily dedicato ai Clienti, The Morning Brief, di oggi 13 novembre 2017, abbiamo trattato i seguenti temi:

Il Nikkei stamattina apre la settimana ancora in ribasso, a 22500 punti Sarà la settimana dei dati per l’inflazione, un po’ da tutto il Mondo Il petrolio resta vicino a 57$ stamattina, in Asia SEZIONE L'OPERATIVITA' questa settimana sul piano operativo ci occupiamo dei mercati obbligazionari e del rischio-liquidità SEZIONE L'ANALISI fatti e commenti del weekend ci hanno suggerito per questa settimana di non variare il tema del nostro approfondimento che quindi resta la sorpresa che potrebbe arrivare, a breve, dall’Italia e dai suoi mercati finanziari

La titolarità dell'analisi che qui riportiamo è dell'autore della stessa, e l'editore - che ospita questo commento - non si assume nessuna responsabilità per il suo contenuto e per le finalità per cui il lettore lo utilizzerà.