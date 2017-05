Usa, tra supermercati e consumatori

I dati trimestrali di ieri del gruppo Macy’s aumentano l’importanza del dato di oggi per le vendite al dettaglio negli USA

di Valter Buffo

12 mag 2017 ore 09:10

Chi segue con maggiore attenzione il contributo giornaliero di Recce’d a Soldionline.it ricorda sicuramente i nostri due pezzi di lunedì e martedì scorsi, dedicati alla spesa per consumi delle famiglie negli Stati uniti: che è anche il fattore che ieri ha mosso le Borse, e che ritornerà anche oggi al centro dell’attenzione con il dato, alle 14,30 europee, per l vendite al dettaglio USA. Ma restiamo alla seduta di ieri: I dati trimestrali della catena di supermercati Macy’s, una delle più grandi del mondo, hanno scosso l’intero mercato di Borsa globale, mentre il titolo è arrivato a perdere il 15% in una sola seduta. Vediamo i dati nel dettaglio qui sotto:

Utili e ricavi sono usciti al di sotto delle attese

Per gli utili, si attendevano 36 centesimi per azione, ne sono arrivati 23

Per i ricavi ci si è fermati a 5,3 miliardi di dollari contro i 5,5 attesi (primo grafico sotto)

Un anno fa l’utile era di 37 centesimi per azione

Un anno fa i ricavi erano 5,8 miliardi di dollari

Macy’s prevede per il 2017 un calo delle vendite compreso tra il 3,2% ed il 4,3%

Per tutto il 2017 Macy’s prevede un utile per azione tra 3,37$ e 3,62$

Il consenso degli analisti si colloca a 3,34$



Sulla base di questi dati, il titolo in Borsa fa registrare un calo del 18% nel solo 2017, contro un incremento dell’indice S&P 500 del 7% circa. Va osservato che per l’intero settore dei grandi magazzini si registra ad oggi un calo di oltre il 10% dai massimi dello scorso dicembre (secondo grafico sotto). Alla luce di questi fatti, il dato di oggi per le vendite al dettaglio può assumere una particolare importanza per l’intero mercato.

CONCLUSIONE Recce’d segnala che i dati trimestrali di ieri del gruppo Macy’s aumentano l’importanza del dato di oggi per le vendite al dettaglio negli USA

