Una facilissima previsione

Il Bitcoin non ha alcuna colpa per lo stato di caos che già oggi prevale sui mercati finanziari (anche se non ve ne accorgete ancora), è solo una piccolissima particella di un universo caotico

di Valter Buffo

8 dic 2017 ore 09:11

Manca poco: mesi. O Forse solo settimane. Poi, leggerete sulle prime pagine dei quotidiani una grande abbondanza di articoli che spiegano al pubblico, ed agli investitori in particolare, che gli errori sono stati

Assenza di regole

Eccesso di liquidità

La psicologia degli investitori

Abbiamo doti divinatorie? Come il Divino Otelma? No, abbiamo solo un poco di memoria, perché quelle sono esattamente le parole che dominano, nei commenti dei professori sui quotidiani, solo se-sette anni fa. Tutto era da rifare: regole, eccessi di liquidità, e persino la psicologia degli investitori. Nulla è stato “rifatto”, ma neppure modificato: le regole non ci sono come non c’erano tra il 2004 ed il 2007, la liquidità è ancora più eccessiva oggi di allora, e quanto alla psicologia degli investitori, beh …. Basta guardare cosa succede ogni giorno sui mercati per capire che le regole restano tre:

Compra quello che sale (ovvero “guadagnano anche le vecchiette”) Guarda quanto sta guadagnando il tuo vicino (ovvero: “quanto avrei potuto guadagnare!) E soprattutto: che cosa te ne importa del VALORE, a te quello che interessa è SOLO se domani sale

Forse il botto al rialzo di ieri sul Bitcoin è proprio il segno della fine di questa fase: non lo sappiamo, ma ci somiglia molto. Vogliamo scriverlo prima del botto al ribasso: il Bitcoin, in sé, non ha alcuna colpa, è solo una piccolissima particella di un universo caotico, che è reso ancora più caotico proprio da quelli (le cosiddette Autorità) che dovrebbero contenere il rischio e non alimentarlo. Ma adesso è tardi: il processo si è messo in moto e va già verso la sua inevitabile conclusione, che noi ricordiamo bene (essendo trascorsi solo otto anni)

Nel daily dedicato ai Clienti, The Morning Brief, di oggi 8 dicembre 2017, abbiamo trattato i seguenti temi:

L’intero mercato finanziario internazionale sembra in stato di shock: c’è solo il Bitcoin Il dato di oggi per gli occupati ed i salari negli Stati Uniti potrebbe modificare questa situazione? Nonostante il rimbalzo, l’indice di Shanghai resta anche stamattina sotto 3300 punti SEZIONE L'OPERATIVITA' questa settimana sul piano operativo ci occupiamo di gestione di portafoglio quando i mercati finanziari sono manipolati SEZIONE L'ANALISI il tema della nostra Analisi sarà l’economia USA nella settimana dei dati per l’occupazione e gli indici ISM

