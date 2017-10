Un Capo per la Fed

Commento giornaliero di www.recce-d.com

La nomina del nuovo capo del Board della Federal Reserve è sempre un passaggio delicato: ma lo è molto, molto di più questa volta, visto che la nomina arriva a circa un anno dalla Elezione di un nuovo Presidente USA: E non stiamo parlando, questo è chiaro, di un Presidente “come gli altri”, ma di una novità assoluta come è Donald J. Trump. Ecco quindi che sui quotidiani, alle tv e sul mercato il dibattito è accesissimo: tutti a chiedersi che cosa implicherebbe in termini di scelte della politica monetaria (e pure della regolamentazione bancario) la scelta di un Chairman piuttosto che di un altro (ed anche ovviamente il rinnovo della carica per Janet Yellen). Al primo posto ovviamente troviamo le previsioni sul comportamento dei tassi di interesse di mercato, che vedete raccontato anche dal primo grafico qui sotto: il candidato oggi più accreditato si chiama Warsh e molti sul mercato lo associano ad una politica più restrittiva.

(…) while a Powell or Yellen nomination would nudge two-year Treasury yields lower by only two basis points in the following week, Warsh, seen as the front-runner, would spur a 15 basis-point increase, the steepest climb since early March. And the benchmark 10-year yield would jump 10 basis points, pushing it closer to Nomura’s 2.6 percent year-end target, from about 2.36 percent now.

Noi di Recce’d crediamo però che il tema forte, intorno al quale ruoteranno sia la scelta sia poi le prime mosse del Nuovo Chairman, sarà non tanto il livello dei tassi di interesse quanto la situazione dei mercati finanziari, che vedete riassunta nel secondo grafico sotto. E non siamo ovviamente i soli a vederla in questo modo:

Warsh would represent the biggest change in course from the current Fed, according to Nomura. For starters, he’d be less likely to view a declining stock market as a reason to stop tightening policy. That could mean the end of financial conditions remaining near the easiest in decades. “Warsh could end up being modern-day Volcker when it comes to arresting FCI,” Goncalves wrote. They also see the Fed’s balance-sheet unwind as more likely to stay in place for longer under Warsh’s leadership.