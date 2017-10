Tutti lunghi euro?

Nel 2017 sul mercato dei cambi ha vinto chi è andato contro la BCE e oggi sono tutti, o quasi, LONG euro. Operativamente, questa è una opportunità? Ed in che direzione?

di Valter Buffo

17 ott 2017 ore 10:13

Commento giornaliero di www.recce-d.com

Solo nove mesi fa, per le Reti e le banche di investimento era “obbligatorio” andare lunghi di dollari USA: oggi, alcuni dati sembrano indicare il contrario. Prendete il primo grafico qui sotto: la differenza tra i rendimenti delle obbligazioni a due anni USA e tedesche ha toccato di recente i massimi da 12 mesi a questa parte, come ci fa vedere la linea bianca, eppure sul mercato dei futures sui cambi il mercato oggi è decisamente a favore dell’euro (le barre di colore azzurro). Sembra una contraddizione, specie se associamo a tutto questo anche le recenti dichiarazioni di Yellen da una parte e di Draghi dall’altra sui tassi ufficiali (nel weekend). Se ce ne era bisogno, questa è una ennesima dimostrazione del fatto che “Don’t fight the Fed” è una frase da bar e non una indicazione operativa: come vedete anche nel grafico sotto, nel 2017 sul mercato dei cambi ha vinto chi è andato contro la BCE e oggi sono tutti, o quasi, LONG euro. Operativamente, questa è una opportunità? Ed in che direzione? Il nostro parere è questo:

L’Eurozona è “di gran moda”, ma solo perché a questi livelli di valutazione vendere la Borsa USA ai Fondi Comuni è impossibile

Allora le banche di investimento “pompano e pompano2 sulla crescita economica in Eurozona, che si è spostata di due decimi di punto ma di cui si scrive come se fosse raddoppiata

A Draghi fa comodo così: lui può dire, nella stessa frase, che la crescita è buona ma che i tassi NON devono salire; e nessuno, ma proprio nessuno, che gli abbia mai chiesto come stanno insieme le due cose, nelle conferenze stampa

Nel mercato “sotto steroidi2 del 2017 la politica è finita in soffitta: dopo lo shock di Brexit (ricordate un anno fa i toni del Mondo intero, secondo i quali la Borsa andava VENDUTA in tutto il Mondo?) ora siamo all’eccesso esattamente opposto

Ma per noi i fatti recenti di Germania, Spagna e Austria confermano che la stabilità politica in Eurozona resta un miraggio (nonostante Macron sia stato “ipercomperato” dai mercati finanziari)



CONCLUSIONE Recce’d oggi fa il punto sull’euro contro dollaro: e noi Non la vediamo come la vede, adesso, il “consenso”

