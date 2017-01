Trump subito al test di Dow 20.000

Vi suggeriamo di tenere d’occhio, minuto per minuto, quota 20.000 di Dow Jones: il mercato ci proverà ancora dopo l’Inaugurazione, oppure è una cosa del passato?

di Valter Buffo

20 gen 2017 ore 09:25

Commento giornaliero di www.recce-d.com

Non ci sarà tempo, dopo la cerimonia di Inaugurazione, per distrarsi. Noi investitori dovremo fare massima attenzione alla prime reazioni, ma pure lui, l’uomo che è per definizione “il più potente del Mondo” subirà, immediatamente dopo il test dei mercati. Pensate forse che stiamo esagerando? Che Recce’d alza il tono per attirare l’attenzione? Non è così, ed è semplice capirlo. Il giudizio, infatti, o almeno uno dei giudizi, verrà emesso subito, nei primi minuti, nelle prime ore, e sarà quello della Borsa di New York. Come tutti sapete, da un mese e mezzo l’indice di new York è inchiodato, come tutti gli altri indici del Mondo (per conseguenza).



Noi di Recce’d avevamo già sottolineato, con grande enfasi, le anomalie di comportamento delle Borse in generale e della Borsa Usa in particolare nelle ultime quattro settimane (http://www.soldionline.it/analisi-scenario/quale-p-e-di-donald-j-trump): abbiamo in particolare suggerito ai nostri lettori di prestare grande attenzione al dato per l’indice di volatilità attesa della Borsa di Chicago, chiamato VIX (lo potete vedere anche nel primo grafico qui sotto). Oggi bisognerà decidere che strada prendere, ed in particolare chi ha posizioni aperte, magari a leva, sull’indice Dow Jones dovrà decidere se l’attacco alla soglia psicologica dei 20 mila punti è ancora una cosa che esiste, oppure se tutto quanto è stato .. solo uno scherzo. Ai lettori che pensano che non è vero, che la situazione non è poi così tesa e che non c’è nulla di drammatico, forse farà bene rileggere con noi qualche dato:

Le valutazioni per rapporto agli utili societari sono ai massimi degli ultimi 14 anni (il P/E sta a 21): dobbiamo tornare alla Dotcom Bubble per ritrovare parametri come questi Gli analisti poggiano le loro raccomandazioni oggi su ipotesi di crescita degli utili del 10% nel 2017 (secondo grafico sotto) Negli ultimi due mesi, sono stati raccolti dai Fondi Comuni Usa e dagli ETf ben 50 miliardi di dollari: anche qui, non c’è alcun precedente, se non torniamo alla bolla di Internet

CONCLUSIONE Recce’d oggi vi suggerisce di tenere d’occhio, minuto per minuto, quota 20.000 di Dow Jones: il mercato ci proverà ancora dopo l’Inaugurazione, oppure è una cosa del passato?







