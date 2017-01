Trump si ispira all’Italia?

Commento giornaliero di www.recce-d.com

Anche durante il fine settimana, non si è interrotto il diluvio quotidiano di indiscrezioni giornalistiche su Donald J. Trump, che almeno da questo punto di vista batte, e di gran lunga, ogni precedente Presidente degli Stati Uniti: e pensate che non lo è ancora! Quando sarà insediato tra 10 giorni, questo diluvio diventerà un tornado? Il caso che fa maggiore clamore, in queste 48-72 ore, è quello dell’attacco “cyber” della Russia durante la Campagna delle Elezioni Presidenziali: la domanda che, come investitori, dobbiamo farci è “perché questa vicenda è arrivata alla stampa, e quindi a noi, e non è rimasta nel cerchio ristretto della Presidenza (uscente ed entrante?). La CIA che gioco gioca? Per Recce’d ciò che conta in questo torrente di notizie indiscrezioni e voci è una sola cos: individuare e distinguere quei fatti, e quegli aspetti della vicenda, che modificheranno rendimenti e rischi nei nostri portafogli? Come abbiamo scritto anche nel nostro Blog qualche giorno fa, ad esempio, uno dei punti-chiave per chi oggi ha e gestisce un portafogli di investimenti finanziari è capre se le aspettative di una maggiore crescita economica, che sono state appiccicate in modo semplicistico agli annunci (dichiarazioni verbali, fino ad oggi) di Donald J. Trump sono aspettative fondate. E se invece, queste aspettative, valessero esattamente quanto le grida di “pericolo per i mercati” in caso di una elezione dello stesso Trump? Quel crollo, annunciato per novembre e mai arrivato, potrebbe però forse arrivare se queste aspettative si rivelassero niente altro che “le solite balle”? A favore dei lettori di SoldiOnline.it, Recce’d tenterà quindi, oggi e nei prossimi giorni, di trovare qualche elemento più soldi di valutazione, invece del solito “ho sentito dire che ..”. E vogliamo iniziare oggi con una delle più forti affermazioni degli ultimi giorni, che abbiamo ascoltato (via radio) dalla viva voce di uno dei più influenti gestori di portafoglio del Pianeta, ovvero quel Bill Gross che ha fatto la storia di PIMCO costruendo un colosso planetario.

President-elect Donald Trump’s targeting of corporations, to make them change their practices, is reminiscent of policies in Italy under dictator Benito Mussolini, according to billionaire bond manager Bill Gross. "Some of these pre-term policies, where he’s cajoling companies to move production back into the United States -- that’s fine -- but it reminds me to some extent of policies in Italy long ago associated with Mussolini and government control of corporate interests," Gross said in an interview Friday on Bloomberg Radio. "I don’t want it to go too far." Gross, who manages the Janus Global Unconstrained Bond Fund, also said that "there’s a lot of voodoo" in terms of the economics of Trump’s tax policies around cutting rates and repatriation of money by companies to generate revenue and investment.