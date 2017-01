Trump penserà ai promotori?

Commento giornaliero di www.recce-d.com

Abbiamo scelto lunedì scorso questo tema, ovvero la Trumponomics, perché eravamo certi che l’attenzione di tutti i mercati si sarebbe concentrate proprio su Trump, sia durante la settimana in corso (ed è stato così), sia ed ancora di più durante la prossima. Come avete certamente osservato, noi di Recce’d non diamo alcun giudizio sul Trump “economico” perché a noi sembra giusto, almeno in questo più ristretto ambito dell’economia, lasciare parlare i fatti: le opinioni pesano poco sui portafogli. Al tempo stesso, abbiamo però voluto offrire a chi legge SoldiOnline.it una serie di commenti, qualificatissimi e recentissimi, per fare capire quale è … l’aria che tira. Nello specifico, ieri mattina, abbiamo scritto della Legge Dodd – Frank, che cambierà il panorama del settore bancario. Oggi parliamo di una seconda Legge, che cambierà il panorama del settore del risparmio: il nostro settore. Si chiama Fiduciary Rule ed entra i vigore, negli Stati Uniti, tra esattamente tre mesi.

The Department of Labor Fiduciary Rule is a new ruling, scheduled to be phased in April 10, 2017 – Jan. 1, 2018, that expands the “investment advice fiduciary” definition under the Employee Retirement Income Security Act of 1974 (ERISA). This sweeping legislation (1,023 pages in length) will automatically elevate all financial professionals who work with retirement plans or provide retirement planning advice to the level of a fiduciary, bound legally and ethically to meet the standards of that status. While the new rules are likely to have at least some impact on all financial advisors , it is expected that those who work on commission, such as brokers and insurance agents, will be impacted the most.

Il brano qui sopra mette in evidenza il fatto che la Fiduciary Rule si rivolge, inizialmente, agli operatori che si occupano di piani pensionistici, ma avrà immediatamente implicazioni per tutti coloro che lavorano nel mondo della distribuzione dei “prodotti finanziari”, e quindi da noi in Italia prima di tutto i venditori, ovvero i promotori finanziari e i bankers. La Fiduciary Rule, come si legge, imporrà nuovi standard sia di etica sia legali, come si legge. Vediamo con maggiore dettaglio:

The Department of Labor’s definition of a fiduciary demands that advisors act in the best interests of their clients, and to put their clients' interests above their own. It leaves no room for advisors to conceal any potential conflict of interest, and states that all fees and commissions must be clearly disclosed in dollar form to clients. The definition has been expanded to include any professional making a recommendation or solicitation — and not simply giving ongoing advice. Previously, only advisors who were charging a fee for service (either hourly or as a percentage of account holdings) on retirement plans were considered fiduciaries. Fiduciary is a much higher level of accountability than the suitability standard previously required of financial salespersons, such as brokers, planners and insurance agents, who work with retirement plans and accounts. "Suitability" meant that as long as an investment recommendation met a client's defined need and objective, it was deemed appropriate. Now, financial professionals are legally obligated to put their client’s best interests first rather than simply finding “suitable” investments. The new rule could therefore eliminate many commission structures that govern the industry.