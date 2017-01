Trump: leader o follower?

Oggi segnaliamo che sarà importante capire se Trump imporrà la propria agenda oppure seguirà gli umori del pubblico americano

di Valter Buffo

13 gen 2017 ore 09:05

Commento giornaliero di www.recce-d.com

E’ stata la settimana di Trump, comunque vada a finire: il mercato si è paralizzato, in tutte le sue componenti, in attesa dei chiarimenti che poi però Trump non ha fornito durante la sua conferenza stampa, tutta concentrata sui temi del conflitto di interesse. Il mercato ha reagito in modo negativo proprio per questa ragione: sono mancate, del tutto, le indicazioni sui tagli fiscali, sulla spesa pubblica, sulle scelte di politica industriale. Trump ha voluto tenere le carte coperte? Oppure, come qualcuno sostiene, al di là degli slogan utilizzati durante la Campagna Presidenziale ad oggi Trump e il suo staff non hanno le idee chiare sulle cose da fare? In questo senso, c’è stato chi ha visto un parallelo tra l’Elezione USA ed il referendum Brexit, due situazioni nelle quali gli slogan hanno dominato, mentre le scelte concrete sono finite sullo sfondo. Tra i molti che ne hanno scritto, noi per chiudere il nostro lavoro di questa settimana abbiamo scelto il noto economista John Cochrane, che nell’ultima settimana ha scritto:

And witness the graph. How could it possibly be that in two years, opinions on the value of free trade among Republicans dropped by half, while virtually unchanged among Democrats? Surely, this is not a change of view independent of candidates, that Mr. Trump was just quicker to recognize. Surely, this represents the opposite -- candidates, especially Mr. Trump but also many of the others, denounce trade, and followers follow. (…) The question is this: Should we understand politicians as assembling coalitions of voters with fixed policy preferences? Or should we instead regard politicians as leaders, who give voice to general dissatisfaction, and their followers picking up ideas? Most political analysis takes the former view. People are mad about China, the TPP, immigrants, or whatever, and Trump comes along, listens, and represents these preferences, and wins. Easy models of political preference put preexisting policy views on a line, and then think about where leaders choose to place themselves.

Noi di Recce’d giudichiamo importante il tema che Cochrane solleva in questo brano, e con il grafico che segue: se nel sistema chiamato “democrazia rappresentativa” i politici debbano semplicemente cogliere gli umori degli elettori e tradurli in un programma, oppure se invece debbano agire da leaders e scegliere loro stessi i temi da presentare ai propri elettori. Cochrane colloca Trump nella prima di queste due categorie, e per noi elettori questo significherebbe che gli annunci e le promesse elettorali fatte da Trump potrebbero risultare in parte o del tutto smentite dalla prova dei fatti. Cosa che spiegherebbe, anche, l’atteggiamento molto cauto di tutti i mercati finanziari nelle ultime quattro/cinque settimane, ed anche la mancanza di risposte nella conferenza stampa di mercoledì scorso.

CONCLUSIONE Recce’d oggi segnala che sarà importante capire se Trump imporrà la propria agenda oppure seguirà gli umori del pubblico americano

