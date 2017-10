Tre enormi incognite dagli Stati Uniti

Oggi ci dedichiamo alle tre grandi incertezze “strutturali” che pesano sui mercati finanziari internazionali e che provengono, tutte e tre, dagli Stati Uniti

Ogni investitore si confronta, ogni giorno, con le incognite legate da un lato ai dati macro e micro, e dall’altro alla psicologia degli investitori (ottimismo/pessimismo). In questo preciso momento di mercato, però ci confrontiamo anche con almeno altre tre grandissime fonti di incertezza, un fatto che contrasta in modo evidente con i dati sulla volatilità che Recce’d ha discusso ieri mattina su Soldionline.it. vediamo in estrema sintesi quali sono queste tre grandissime incertezze, tutte e tre in arrivo dagli Stati Uniti:

Le tensioni geopolitiche: anche ieri, come fa ormai ogni giorno, Donald J. Trump non ha mancato di mandare nuovi segnali di minaccia bellica, utilizzando i canali che a lui sono soliti; detto che è chiaro che, sul piano strategico e tattico queste continue dichiarazioni sono quanto meno inutili, se non controproducenti (e sono state criticate) la sensazione è che siano utilizzate con abilità per creare un clima di attesa nella pubblica opinione USA La nomina del Chairman della Federal Reserve: la Casa Bianca ha dato massima pubblicità ai colloqui tenuti con i candidati e sui mercati e sulla stampa specializzata si spendono ore ed ore per associare ad ogni candidato questa oppure quella impostazione della futura politica monetaria; Recce’d approfondirà questo tema in uno dei prossimi interventi La riforma delle tasse ed i tagli: l’opposizione di una parte del Partito Repubblicano è pubblica, il processo sarà senza ombra di dubbio lungo, ed i risultati ad oggi sono poco prevedibili; aumenta, peraltro, il numero di analisi e ricerche che puntano a moderare le aspettative, spiegando che i tagli alle tasse prospettati potrebbero aumentare la crescita del Prodotto nazionale di 2-3 decimi di punto percentuale

Da questa rapida analisi, si ricava il fatto che sui prezzi, e sui livelli degli indici (di Borsa, delle obbligazioni, e delle valute) pesa oggi una quantità di “rischio sistemico” ben più grande di quella di 12 oppure 24 mesi fa: un fatto che ci suggerisce di effettuare un monitoraggio ancora più stretto e frequente del flusso di notizie, ed una gestione ancora più prudente dei rischi “direzionali” nel nostro portafoglio.

