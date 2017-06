Tra Padoan e Banco Popular sta la BCE

La singolare coincidenza dei due fatti (la crisi del Banco Popular Espanol e la riunione BCE) si trasforma in un test sulla forza di Draghi all’interno della Banca Centrale

di Valter Buffo

6 giu 2017 ore 08:17

Commento giornaliero di www.recce-d.com

Pochi sapevano fino ieri dell’esistenza del Banco Popular Espanol, una banca di medie dimensioni, spagnola, che ha mosso la Borsa… italiana. Come vedete facilmente nel grafico sotto (performance a 5 anni), la BPE con un ribasso del 15% ieri è scesa sotto i suoi stessi minimi del 2012, dai quali era risalita grazie al (solito) aiutino di Stato, per poi ritrovarsi esattamente punto e daccapo dopo avere bruciato risorse pubbliche.

Grafico BPE a 5 anni

Forse questa storia ve ne ricorderà qualche altra, più vicino a casa nostra. Il guaio è che le notizie di un eventuale fallimento di questa Banca spagnola arrivano proprio adesso, nel momento in cui si sta facendo il massimo sforzo in Italia per portare, d’accordo con Bruxelles, il problema MPS così com’è avanti fino all’autunno, ovvero fino a dopo le Elezioni, e rassicurare quindi gli Italiani che “è tutto a posto, è tutto tranquillo”.

Accade così che ieri, lunedì 5 giugno, il differenziale di rendimento tra i Titoli di Stato italiani e tedeschi risale, fino ai massimi dell’ultimo mese (grafico in basso), proprio il giorno dopo le dichiarazioni del Ministro Padoan, sulla “incertezza politica che complica la nostra situazione”. I fatti di ieri vanno collegati con la riunione di dopodomani della Bce: una riunione durante la quale si discuterà, su questo ci sono pochi dubbi, sulla inversione di rotta della politica monetaria: inversione che Draghi vorrebbe condurre con la massima lentezza, e che al tempo stesso altri membri del Board hanno già dichiarato di volere accelerare. Ecco quindi che la singolare coincidenza dei due fatti (BPE e riunione BCE) si trasforma in un test sulla forza di Draghi all’interno della Banca Centrale.

Grafico spread Btp-Bund nelle ultime settimane (da Bloomberg)





CONCLUSIONE: La crisi del Banco Popular Espanol si trasforma in un test per Mario Draghi in vista della riunione di dopodomani

Nel daily dedicato ai Clienti, The Morning Brief, di oggi 6 giugno 2017, abbiamo trattato i seguenti temi:

1. La BPE con un ribasso del 15% ieri (dopo il -32% della settimana precedente) muove il settore bancario delle Borse europee

2. Il Qatar messo al bando dalla Arabia Saudita muove la geopolitica internazionale

3. L’indice ISM per il settore servizi invece non muove nulla: né la Borsa di New York, né il dolalro USA

4. SEZIONE L'OPERATIVITA' questa settimana sul piano operativo ci occupiamo del nostro SHORT sul settore dei Financials, anche europei

5. SEZIONE L'ANALISI questa settimana il tema del nostro approfondimento è il comparto obbligazionario, dove domina una calma artificiale, che a molti (e a noi) sembra promettere a breve una sorpresa

La titolarità dell'analisi che qui riportiamo è dell'autore della stessa, e l'editore - che ospita questo commento - non si assume nessuna responsabilità per il suo contenuto e per le finalità per cui il lettore lo utilizzerà