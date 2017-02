Torniamo indietro al 2007?

Commento giornaliero di www.recce-d.com

Per due giorni, Recce’d vi ha aggiornato sullo scontro, in corso negli Stati Uniti, sulla Fiduciary Rule, la nuova Regolamentazione per i promotori finanziari. Oggi, spostiamo la vostra attenzione sul secondo tema che è oggetto di violento dibattito, per non dire scontro, e che riguarda il settore finanziario. Si tratta della normativa che regola l’attività delle banche, che si chiama Dodd Franck, e che è stata rivista in senso più restrittivo (prudenziale dopo i crolli degli anni 2007-2009, crolli che provocarono la Grande Recessione. Trump ha dichiarato, in più occasioni, che queste norme sono “troppo restrittive” e che “limitano le banche nell’attività di creazione del credito”, ed alcuni influenti personaggi del settore sono subito apparsi in pubblico per dichiarare che “con norme meno restrittive, noi ci prenderemmo più rischi”.

Lloyd Blankfein said he’d like to operate Goldman Sachs Group Inc. with less capital as growth picks up and the rebound in fixed-income trading appears set to continue. “Left to our own devices, we wouldn’t hold as much capital as we’re holding,” the chief executive officer said Tuesday at an investor conference in Miami Beach, responding to a question about what regulatory changes he’d like to see. “Certain belt-and-suspender elements of the regulatory framework put different constraints on different firms.” Rules put in place after the financial crisis have gone too far, and loosening some would help the industry without risking its safety, according to Blankfein.