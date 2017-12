Torna la vecchina che fa +45% (con il bitcoin)

Torniamo sul tema già affrontato ieri: come va utilizzato, nella gestione del proprio portafoglio, il rischio di improvvisi capovolgimenti dei mercati?

di Valter Buffo

1 dic 2017 ore 09:05

Abbiamo dedicato l’intera settimana all’analisi ed allo studio dell’effetto-ricchezza, di cui parlano spesso sia le Banche Centrali sia gli operatori di mercato, e che viene portato in massima evidenza in questi mesi dalla serie, apparentemente senza fine, dei “nuovi massimi” della Borsa USA.

In chiusura di settimana, forse è il caso di soffermarsi sul Bitcoin, che è il fenomeno del momento, come vedete dalla prima immagine sotto: ieri pomeriggio (in Europa) tra i primi cinque articolo più letti sul sito di Bloomberg ben quattro trattavano del Bitcoin (il quinto parlava invece della sopravvalutazione di TUTTI i mercati finanziari).

Naturalmente, arrivano poi le storielle della vecchina che ha fatto il 600% di guadagno: ieri, lo abbiamo letto persino sul New York Times, e lo vedete anche nella seconda immagine in basso. Sempre ieri il Nobel Stiglitz ha dichiarato che il Bitcoin dovrebbe essere messo fuorilegge, per le note ragioni che voi avrete letto sulla stampa quotidiana. Recce’d ritiene che proprio il Bitcoin resterà, nella storia della Finanza, come il simbolo massimo di un anno, il 2017, che ha messo a fianco del Bitcoin una lunghissima serie di anomalie ed enormità: da questo punto di vista, a nostro parere il punto non è tanto quello di mettere fuorilegge una innovazione che sarà secondo noi in futuro di certo una sua utilità pratica, bensì la prova concreta che gli eccessi vanno sempre limitati e contenuti.

Il Bitcoin passerà alla storia come un esempio dei danno che si possono fare lasciando sviluppare un fenomeno, e nello specifico un mercato, senza la minima regolamentazione. I danni che ne seguiranno, che sono inevitabili, porteranno come sempre all’eccesso opposto, e non possiamo escludere neppure che si arrivi ad accettare il suggerimento del Nobel Stiglitz, sul quale come già detto noi NON siamo d’accordo.

Fonte: BBG

Fonte: BBG



