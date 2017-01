Strategie di investimento: attenzione alle sorprese!

Il 2016 è stato un anno ricco di sorprese sui mercati finanziari, caratterizzato da diversi “shock”, quali la Brexit e le elezioni presidenziali statunitensi, che hanno visto la vittoria di Donald Trump. Tuttavia, Stuart Canning (team Multi Asset di M&G Investments) ha ricordato che ci sono state anche sorprese meno vistose (andamento del prezzo del petrolio e dei tassi di interesse) che hanno avuto maggiore influenza sul rendimento dei portafogli degli investitori. Nell’analisi seguente, l’esperto suggerisce di sfruttare a proprio vantaggio i trend non previsti.

Se qualcuno è riuscito a guadagnare indovinando i risultati delle principali sorprese del 2016 – il voto pro-Brexit in Regno Unito, le elezioni presidenziali USA e il referendum in Italia – probabilmente l’ha fatto con una puntata all’agenzia di scommesse di quartiere, e non sui mercati finanziari.



Quand’anche avessimo saputo i risultati in anticipo, le reazioni dei prezzi sono state diverse da quelle prevedibili.

Ad esempio, nel periodo precedente le elezioni statunitensi, c’era un sostanziale consenso sul fatto che una vittoria di Clinton avrebbe innescato un “rally di sollievo” degli asset di rischio, mentre l’elezione di Trump avrebbe determinato un comportamento “avverso al rischio”. In realtà, dopo la vittoria di Trump, le azioni sono andate bene, mentre i titoli governativi sono apparsi deboli.



Tuttavia, concentrarsi su sorprese potenziali diverse e meno vistose può essere più remunerativo.

Se qualcuno avesse osservato che le convinzioni di consenso a metà anno rappresentavano un profondo cambio di visione nonostante le variazioni quasi impercettibili nei dati, avrebbe potuto sfruttare gli episodi azionari e obbligazionari per il resto dell’anno. Nel momento in cui i prezzi di mercato sembrano implicare un eccesso di fiducia nel futuro, è possibile individuare rendimenti interessanti.



Il lato positivo del 2016 è che siamo stati tutti costretti a renderci conto di quanto sia sorprendente il mondo.

Gli investitori devono aspettarsi di essere sorpresi e prendere le misure necessarie per proteggersi dalle proprie certezze. Le opportunità di investimento emergono proprio quando il mercato si dimostra troppo sicuro di sé.