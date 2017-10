Rotta su Taper Island?

Perché era più forte il dollaro contro euro ieri (fino a 1,1700)? Ci sono molte risposte possibili, ma una è certamente quella che si attende, tra due giorni, che dalla riunione della BCE esca un “taper” morbido

di Valter Buffo

24 ott 2017 ore 09:02

Commento giornaliero di www.recce-d.com

Perché era più forte il dollaro contro euro ieri (fino a 1,1700)? Ci sono molte risposte possibili, ma una è certamente quella che si attende, tra due giorni, che dalla riunione della BCE esca un “taper” morbido. Il lettore si chiederà che cosa è un “taper” e perché è così importante. Proviamo a spiegare in modo semplice: taper significa, nel contesto che a noi interessa (in quanto investitori) una riduzione graduale senza azzeramento, come quella che potete vedre sotto nel grafico. Ma di che cosa? Degli acquisti, sui mercati, di obbligazioni da parte della Banca Centrale Europea. Perché arriva il taper? Le ragioni sono due:

La prima è che la politica monetaria così estrema ed eccezionale oggi non è più giustificata dai dati macroeconomici (crescita 1,5%-2% ed inflazione 1,5%-2%)

La seconda è che è stato ormai raggiunto quel limite oltre al quale gli acquisti di obbligazioni diventerebbero eccessivi, rispetto alle dimensioni complessive del mercato obbligazionario in Eurozona (grafico due sotto)

Il Board diretto da Draghi dovrà fare le sue scelte stretto tra molti ostacoli:

La politica di QE ha in effetti toccato un limite oggettivo: restano poche obbligazioni da acquistare sui mercati La BCE ha la necessità di ricostituire uno “spazio di manovra”, per contrastare in futuro un eventuale rallentamento dell’economia Un taglio deciso alle operazioni di acquisto potrebbe però fare salire ancora l’euro contro dollaro, e questo è un effetto non desiderato del tapering L’opposizione politica alle operazioni di QE è cresciuta nel corso degli ultimi mesi Come vedete, si tratta di un passaggio complicato che potrebbe avere per i mercati finanziari conseguenze oggi non prevedibili.

CONCLUSIONE Recce’d oggi anticipa alcuni dei temi della riunione BCE di dopodomani

