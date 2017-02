Record? Attenzione a quelli strani!

La stampa in Italia ha dato spazio in prima pagina al fatto che la capitalizzazione della Borsa di New York ha superato, grazie ai nuovi record dei propri indici, il valore di 20 miliardi di dollari: i numeri grandi fanno molto effetto, i numeri tondi anche.

di Valter Buffo

15 feb 2017 ore 09:11

La stampa in Italia ha dato spazio in prima pagina al fatto che la capitalizzazione della Borsa di New York ha superato, grazie ai nuovi record dei propri indici, il valore di 20 miliardi di dollari: i numeri grandi fanno molto effetto, i numeri tondi anche. Non in Recce’d, dove cerchiamo di dedicare solo l’attenzione necessaria a fatti come questi, che in realtà ci dicono poco su “come stanno i mercati”. Sono altri i record a cui Recce’d presta attenzione. I nuovi massimi di Wall Street sono infatti stati raggiunti in un contesto di mercato che definire anomalo è riduttivo: come potete veder nel primo dei due grafici sotto, negli anni tra il 2007 ed oggi solo in una occasione si è registrata una serie superiore a 70 di sedute di Borsa senza un ribasso superiore allo 1%. Ebbene, con la seduta di ieri siamo arrivati a 86, e per tornare un dato più elevato è necessario ritornare al 2006. A questo dato, poi ne possiamo associare un secondo, che è rappresentato nel secondo grafico in basso: il numero di sedute senza una variazione (positiva oppure negativa) si ampiezza superiore allo 1% oggi è il più elevato dal 1970. Che spiegazione si può offrire, di una anomalia così grande?

Sam Stovall, chief investment strategist at CFRA Research, told MarketWatch that investors may be reaching a point millennials refer to as “fear of missing out” or FOMO. That is when the market may finally be getting to its bubblicious heights.Fine modulo

Se guardiamo a questi dati da un punto di vista operativo, a noi in Recce’d forniscono un segnale di rischio: il mercato di Borsa in questo momento si trova “tutto dalla stessa parte”, ed in passato situazioni come queste hanno portato sempre a momento di panico.



CONCLUSIONE Recce’d oggi vi ricorda che dalle fasi di “panic buying” si passa sempre poi al “panic selling”



