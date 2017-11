Questo pazzo 2017 (non è ancora finito)

Non c’è altro modo, secondo noi di Recce’d, di capire ciò che sta succedendo in Borsa oggi, ed anche ciò che è successo da gennaio 2017 ad oggi, se non facendo riferimento a fattori estranei al mercato

di Valter Buffo

16 nov 2017 ore 09:12

Non c’è altro modo, secondo noi di Recce’d, di capire ciò che sta succedendo in Borsa oggi, ed anche ciò che è successo da gennaio 2017 ad oggi, se non facendo riferimento a fattori estranei al mercato, come la psicologia ed i mezzi di comunicazione. A testimonianza di questo affermazione, arrivano due grafici recentissimi, entrambi prodotti dalla banca di investimento Merrill Lynch, ed entrambi riferiti al sondaggio che questa stessa banca conduce, periodicamente, tra i gestori di portafoglio delle Case di Fondi Comuni di investimento. I due grafici sono riprodotti più in basso, e ci raccontano le seguenti cose:

Nel primo dei due grafici, vedete che secondo il parere di questi gestori di Fondi Comuni di investimento oggi i livelli delle valutazioni sui mercati sono tanto elevati quanto lo erano prima della crisi dot.com dell’anno Duemila, e molto più elevati di quanto lo erano prima della Grande Crisi 2007-2009 (seguite la linea di colore blu) I medesimi soggetti, e nel medesimo sondaggio, dicono anche una cosa che è di segno totalmente opposto: ovvero, ci dicono che nei loro stessi portafogli oggi le posizioni di rischio, ovvero sugli asset rischiosi, sono ai livelli massimi dall’anno Duemila.

Nulla può raccontare, meglio dei due grafici, la situazione che tutti voi avete sotto gli occhi: in questo 2017, tutti i gestori di portafogli hanno deciso di comperare molto rischio, anche se ritengono i prezzi eccessivi e le valutazioni esagerate, perché costretti: ma costretti da che cosa, vi chiederete? E qui si torna a un tema che Recce’d ha già trattato, e che si chiama “paura di restare fuori” (FOMO, fear of missing out) che genera pericolosissimi effetti a catena, sia al rialzo, sia poi nelle fasi di ribasso che seguono. Quelle fasi di ribasso durante le quali le due linee dei due grafici qui sotto ritorneranno sui loro valori “normali”.

CONCLUSIONE Recce’d oggi fa il punto sulla corsa a comperare rischio in questo 2017

Fonte: BofA ML

Fonte: BofA ML

