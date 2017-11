Quelle previsioni sul 2018

Le banche di investimento, con tempestività ed astuzia, hanno iniziato a mandare in giro le loro “ricerche” per l’anno 2018, che sono poi i loro temi di vendita per i primi mesi dell’anno.

di Valter Buffo

22 nov 2017 ore 09:07

Commento giornaliero di www.recce-d.com

Le banche di investimento, con tempestività ed astuzia, hanno iniziato a mandare in giro le loro “ricerche” per l’anno 2018, che sono poi i loro temi di vendita per i primi mesi dell’anno. Da questi primi documenti, sembra emergere n quadro fatto più o meno così: “il 2018 sarà uguale al 2017”. Vedremo infatti:

Crescita economica al 2-2,5% Borse ancora in rialzo (primo grafico sotto) Inflazione ancora bassa Tassi ufficiali di interesse che salgono Rendimenti delle obbligazioni che NON reagiscono, se non in misura moderata (secondo grafico in basso) Totale assenza di problemi: tutto bene in tutto il Mondo a cominciare dalla Cina per finire con L’Europa (e magari la Nord Corea e la Siria) Brexit? Ma chi se la ricorda?

Una tale quantità di zucchero non ci capitava di leggerla da molti anni: siamo arrivati al Mondo Perfetto, se stiamo alle parole di queste banche di investimento. E’ una rappresentazione del futuro prossimo che, in ogni investitore, dovrebbe immediatamente suggerire diffidenza: se è vero che ne 2017 abbiamo visto mercati di Teflon, del tutto insensibili alle notizie, e disposti ad ignorare ogni tipo di rischio da quello economico a quello politico, è però ancora più vero che nei prezzi delle attività finanziarie devono, necessariamente, riflettersi gli alti e bassi della realtà circostante. Una rappresentazione da Favola è quanto di più pericoloso si possa mettere davanti agli occhi di un investitore: in passato, proprio da situazioni come queste sono scaturite poi le Crisi più profonde e meno controllabili. Il nostro suggerimento al lettore è questo: andate a rileggere, sul Web, le previsioni che erano state fatto, un anno fa, a proposito del 2018: troverete un prevalente tono di prudenza, e previsioni sulle Borse che erano sì al rialzo, ma lontanissime dai toni di euforia che prevalgono oggi. Una differenza che merita una riflessione.

CONCLUSIONE Recce’d oggi si domanda se il 2018 sarà l’anno dell’economia Perfetta, oppure la Fine del Grande Sogno

