Quella paura che fa 90 (anzi 100)

Commento giornaliero di www.recce-d.com

Martedì e poi ieri abbiamo raccontato a chi ci legge che sui mercati finanziari, da mesi, sono in forte contrasto gli indici di “fiducia dei consumatori” e altri sondaggi come i PMI da un lato, e dall’altro lato gli “indici di paura” che si possono ricavare direttamente dai prezzi di mercato. Un esempio ulteriore, oltre a quelli che vi avevamo già messo in evidenza, è quello del primo grafico in basso, un grafico che può essere commentato come segue:

The Credit Suisse Fear Barometer, which measures the cost of buying protection against declines in the S&P 500 Index, neared an all-time high this week. The higher the reading, the more expensive it is to buy protection relative to upside calls. “While put demand has certainly increased over the past week, the biggest mover actually comes from the call-side. Falling call skew indicates investors see less potential for market upside going forward, perhaps in recognition of the increased macro and political headwinds.” Credit Suisse’s gauge jumped 46 percent this month through Tuesday, when it reached 45.74. That’s about a third of an index point away from its June 2016 peak ahead of the Brexit vote. The broader CBOE Volatility Index, known as the VIX, is up almost 30 percent this month.