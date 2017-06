Quei segnali dallo yen

Ieri il cambio dello yen contro USD ha toccato il livello più basso da oltre un mese ma questa mattina il Nikkei sale dello 1%. Avete capito il perché? Vi siete chiesti che cosa significa?

di Valter Buffo

1 giu 2017 ore 09:04

Ieri il cambio dello yen contro USD ha toccato il livello più basso da oltre un mese (primo grafico sotto) ma questa mattina il Nikkei sale dello 1%. Avete capito il perché? Vi siete chiesti che cosa significa? Nel corso del 2017, in più occasioni, Recce’d via ha segnalato che il Giappone oggi è forse il più grande dei problemi per i mercati finanziari globali: e ha nessuna importanza il fatto che almeno fino ad oggi il Giappone sia stato ignorato, perché anche la Cina fu ignorata fino ad agosto nel 2015, ma poi fu il solo ed unico fattore a determinare le performances di quell’anno. Ne scriviamo oggi perché negli ultimi giorni il Giappone ha pubblicato una serie di importantissima dati macro che vi sono stati tenuti nascosti del tutto dai mezzi di informazione tradizionali. E’ al contrario importante segnalarli, perché vanno controtendenza: ovvero, per una volta, dobbiamo registrare che i dati giapponesi sono usciti meglio del previsto

La stima della crescita del Prodotto Nazionale è risultata più alta delle previsioni I prezzi al consumo sono cresciuti dello 0,3% nello scorso mese di aprile (nel secondo grafico vedete la storia dell’inflazione in Giappone negli ultimi anni) E ieri il dato mensile per la produzione industriale ha fatto registrare il rialzo più ampio dal 2011 (sei anni) Infine proprio questa mattina una sorpresa positiva dal dato per la spesa delle aziende per investimenti

Questi sono i dati: ma perché ce ne importa? La risposta è nel primo grafico sotto, che ci racconta gli ultimi sei mesi del cambio dello yen, cambio che sembra prendere in giro sia Kuroda sia Abe e continua a stare a 110 nonostante tutti i loro (mastodontici) sforzi. Che tipo di segnale ci arriva dallo yen? Chiaro che i mercati non hanno alcuna fiducia nel QE di Kuroda e neppure nelle politiche di Abe: detto questo (e forse anche per fattori internazionali) l’economia giapponese oggi sta andando finalmente un pochino meglio, e quindi … lo yen diventerà ancora più forte. Perché ce ne importa? Perché lo yen forte è un serio problema per tutti, come Recce’d ha già illustrato in precedenti interventi su SoldiOnline.it (Messaggio dal pianeta yen?).

CONCLUSIONE Recce’d vi segnala che i mercati presto saranno costretti a tornare ad occuparsi (anche) del Giappone

