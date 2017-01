Quale P/E di Donald J. Trump?

La Borsa degli Stati Uniti ha prima festeggiato l’elezione di Donald J. Trump alla presidenza, e poi presso una pausa (lunghissima) in attesa che dallo stesso Trump arrivassero indicazioni concrete (che a tutto oggi mancano) sulla tassazione degli utili

La Borsa degli Stati Uniti ha prima festeggiato l’elezione di Donald J. Trump alla presidenza, e poi presso una pausa (lunghissima) in attesa che dallo stesso Trump arrivassero indicazioni concrete (che a tutto oggi mancano) sulla tassazione degli utili, sulla politica industriale e sul commercio con l’estero. Fino ad oggi, di concreto c’è nulla: e diventa quindi più complesso, per chi opera e gestisce portafogli, formulare previsioni quantitative, che pure in qualche caso sono indispensabili, ed inevitabili. Tra questi spicca naturalmente la stima degli utili delle Società quotate, da cui non è possibile prescindere per valutare gli investimenti in azioni, stima che proprio in queste settimane deve essere continuamente aggiornata e rinfrescata, mano a mano che vengono pubblicati i risultati trimestrali delle Società quotate a New York. Da sottolineare che l’insediamento di Trump non è la sola anomalia a condizionare questa stagione delle trimestrali: a 11,5, l’indice VIX della Borsa di Chicago, che misura la volatilità attesa per l’indice S&P 500 (implicita nei prezzi delle opzioni trattate appunto alla Borsa di Chicago) è al punto più basso della sua storia, in linea con quello della stagione delle trimestrali del gennaio 2007. Noi oggi scegliamo di segnalarvi alcune valutazioni di Tom Lee, che è un analista Usa famoso per il suo ottimismo sulla Borsa: in questa occasione, Tom Lee si schiera invece tra i pessimisti. Tra i dati che Lee mette in evidenza, a supporto della sua visione quanto meno prudente, ne scegliamo uno che a noi di Recce’d risulta molto significativo. Il 2016 nel suo insieme (dopo il crollo di gennaio) è stato un periodo a volatilità bassissima, per la Borsa di new York: così tanto bassa che ha fatto registrare il record negativo di giorni (sette, come vedete nel grafico sotto) nei quali l’indice è stato trattato ad una distanza superiore al 3% dei suoi massimi assoluti di ogni tempo. Questo dato è da tenere nella massima attenzione, così come a nostro avviso per comprendere il momento delle Borse è molto utile osservare quello che racconta il secondo grafico qui sotto, ovvero l’andamento dell’indice Dow Jones da metà dicembre in avanti (parte alta).



CONCLUSIONE Recce’d oggi vi segnala i due grafici più importanti per comprendere questa fase dell’indice S&P 500 di New York

