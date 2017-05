Progressiva distruzione della classe media?

Come previsto, una settimana al rialzo. Trump incassa il primo sì al suo programma elettorale: abolire l’Obamacare (ma Buffett non ritiene risolutivo questo primo provvedimento).

di Mario Elia

8 mag 2017 ore 10:17

Quindi, sarà per caso, non ci siamo sbagliati a immaginare un’altra settimana rialzista. Anche Piazza Affari ha fatto del suo meglio, con un’impennata della linea dei prezzi che ha trascinato con sé la media mobile a 5 giorni. Più rialzisti di così… Ma attenzione, perché dietro l’angolo occhieggia sempre il vendicativo pullback (ritracciamento in senso opposto, ossia ribassista).



Fra i migliori titoli della settimana, svettano Zucchi (biancheria per la casa, + 9,18%), Enervit (integrazione alimentare sportiva, + 7,88%) e Safe Bag (protezione bagagli negli aeroporti, + 6,16%). Interessante, vero?







Tuttavia, anche se in graduatoria è poco oltre il ventesimo posto, vorremmo osservare l’andamento di quella che è considerata la più solida fra le grandi banche italiane (ma quando si parla di banca, la prudenza è d’obbligo), ossia Banca Intesa (+ 2,97%):







Il grafico non è proprio niente male e i dati pubblicati sul nostro sito lo confermano:

Market Cap: 44.819.206.713

P/E [2016]: 14,407

Dividendo: 0,18

Dividend Yield: 6,26 %

EPS [2016]: 0,196

Settore:F IN: banche

Min - Max 52 set: 2,064 - 2,868

Performance annua: 28,02 %

Quello che lascia un po’ perplessi sul sistema bancario, è l’ultima dichiarazione di Mario Draghi (presidente Bce), che ha lanciato un avvertimento piuttosto pesante, secondo il quale con la Brexit le banche Ue potrebbero incontrare serie difficoltà, alle quali dovranno prontamente rispondere.



LA DONCHIAN STRATEGY CONTINUA A NON SBAGLIARE

Ecco il grafico con gli ultimi dati dell’S&P500, sul quale operiamo:







Le tre linee parlano da sole, quella blu, riferita ai prezzi primeggia, seguita da quella rossa delle medie mobili a 5 giorni, che da tempo ha perforato quella verde a 20 giorni: forte il rialzo delle due ultime ottave. Ma come scriveva Lorenzo il Magnifico “di doman non v’è certezza”.



TRUMP STRAPPA UN SI’ ALLA CAMERA USA

Gli “specialist” Andrea Curti (Private Banker) e Fabio Donalisio (Market Analyst), ci approfondiscono l’argomento, che fa riflettere sulla sostenibilità dei diversi welfare.



La Camera Usa abolisce Obamacare - Ora Trump all’esame del Senato



"Sì della Camera alla nuova legge sanitaria voluta da Trump, ora si passa al Senato. I favorevoli sono stati 217, i contrari 213 e quindi via all'obbligo individuale di acquistare una polizza. Per gli anziani sicuramente costi maggiori; non servono, quindi, molte parole per riassumere l’effetto di questa controriforma sanitaria imposta ai repubblicani (molti dei quali l’hanno votata senza neppure averla letta), avrà sui cittadini americani; ma, per fare ordine, capiamo chi colpisce e chi no:

i giovani sani , i benestanti senza problemi cronici di salute potranno fare a meno dell’assicurazione medica e risparmiare un sacco di soldi, fino a quando staranno bene. Poi, che Dio li aiuti al momento di accendere una polizza. L'assicurazione non è più obbligatoria;

, i benestanti senza problemi cronici di salute potranno fare a meno dell’assicurazione medica e risparmiare un sacco di soldi, fino a quando staranno bene. Poi, che Dio li aiuti al momento di accendere una polizza. L'assicurazione non è più obbligatoria; i meno giovani, i portatori di patologie croniche e di varia gravità, potranno scegliere se restare senza alcuna copertura e andare al fallimento (un protocollo di terapie oncologiche per tumori in stato avanzato raggiunge i 172 mila dollari) o pagare premi astronomici, nel nome del “diritto di scegliere."



Tutto questo per diminuire le tasse alle corporation e ai più ricchi, per ostinazione ideologica contro tutto quello che somiglia vagamente a un intervento dello Stato.



Due domande ora sono d'obbligo in questo contesto:



1. Ma cosa cambierà con l'abrogazione di Obamacare?

La riforma sanitaria di Barack Obama prevede che le assicurazioni accettino tutti i richiedenti e che non possano offrire polizze più care a causa delle condizioni mediche preesistenti. Secondo i repubblicani, questi e altri provvedimenti di Obamacare hanno fatto aumentare i costi delle polizze. La proposta di legge repubblicana votata ieri prevede che gli Stati saranno lasciati liberi di applicare tariffe più alte in base allo stato di salute del contraente. Chi resterà non assicurato per più di 63 giorni dovrà però pagare un 30% di sovrapprezzo sulla successiva stipula di una polizza. Abrogato anche l’obbligo per i datori di lavoro di provvedere ad un’assicurazione sanitaria per i propri dipendenti. Tra gli altri aspetti, verranno annullati gli incrementi fiscali che Obamacare aveva introdotto per espandere l’espansione delle coperture assicurative.



2. E nel mercato azionario cosa si può prevedere?

Dopo che sono stati resi noti i programmi di sostituzione dell’Obamacare, le azioni degli ospedali hanno a loro volta conosciuto un ribasso, con Tenet Healthcare e Community Health Systems che hanno perso ciascuna circa il 4%. Le azioni della maggior parte degli assicuratori del ramo salute hanno chiuso con un segno positivo le ultime sedute. L’healthcare ha avuto la peggiore prestazione degli 11 principali settori di S&P, perdendo lo 0,7%.



Nonostante questo calo il settore sanitario ha sovraperformato il mercato più ampio di quest’anno, in aumento dell’8,5% contro una salita del 5,9% per l’S&P 500. Commentando, infine, i tweet presidenziali, l’analista di Evercore ISI Umer Raffat si è chiesto cosa Trump intenda per rafforzare la concorrenza. L’esperto ha osservato che già esiste una concorrenza tra farmaci branded e generici e che una competizione diretta tra farmaci brandizzati richiederebbe medicinali intercambiabili.



Trump ha promesso maggiore competizione per risparmiare miliardi di costi sanitari negli Usa; una promessa che ha lasciato le aziende farmaceutiche e gli analisti a interrogarsi su quale tipo di offerta competitiva potrebbe applicarsi ai farmaci. Dopo di che, in un incontro alla Casa Bianca con i rappresentanti del settore, il presidente ha ammorbidito i toni dicendo che le aziende farmaceutiche hanno fatto un “ottimo lavoro nel corso degli anni, ma dobbiamo abbassare i prezzi per molti motivi”. Gli interlocutori del Pharma hanno lasciato quell’incontro apparentemente allietati, meno preoccupati per i cambiamenti di prezzo.”



Aggiungiamo che, mentre stiamo scrivendo, l’oracolo Buffett si è detto pessimista anche sulla riforma sanitaria di Trump, giudicandola ancora troppo costosa e pericolosa per la salute delle aziende Usa.



Sulla nuova amministrazione, vorremmo aggiungere: il muro con il Messico è stato bocciato dal Congresso per mancanza dei necessari quattrini, mentre il promesso taglio alle tasse (nel Paese con il più alto debito pubblico del mondo) non ha per ora disponibilità di fondi.



Inoltre, tornando un attimo all’Ue, si moltiplicano voci autorevoli secondo le quali il QE di Mario Draghi aumenterebbe il divario fra ricchi e poveri (se le buone opere vanno solo alle banche e alle grandi società emettitrici di obbligazioni…). Il che comprende naturalmente la graduale distruzione della classe media: “Questa è la vera diseguaglianza: la forbice già evidente tra una quota ormai maggioritaria di popolazione a vario titolo beneficiata e protetta dal ruolo invadente e asimmetrico del sistema pubblico e chi, invece, lavora per finanziarlo. Coll’intervento della BCE che, di fatto, condona le inique politiche del passato, la diseguaglianza diventerebbe irreversibile, oltreché inaccettabile.”



LE SFERE DI CRISTALLO

Gli argomenti delicati sono davvero tanti (e molto ci sarebbe ancora da aggiungere), ma, per non eccedere, presentiamo il fatidico indice Vix che, stranamente, presenta una leggera controtendenza con il positivo andamento dell’S&P500, salendo da 10,46 a 10,52 punti:







Ma non vogliamo farvi perdere le sensazioni dei “futuristi” sullo stesso indice, assai più ottimisti nel medio-lungo periodo:



I



L’ultima linea, quella di venerdì scorso (in blu chiaro), la prima dall’alto, batte tutte le consorelle e supera i 2.500 punti. Se sono rose, fioriranno. Ovviamente, quanto fin qui espresso, pur basato su molteplici dai e analisi, ha un valore solo vagamente predittivo, per cui invitiamo sempre alla prudenza e soprattutto a non perdere mai di vista lo stop loss a – 2,5%.



GRANDI ECONOMISTI CONTRO GRANDI ECONOMISTI

Wassily Leontief (1905/1999, Nobel 1973), ideatore del sistema input-output, forse inconsapevole padre dell’econometria, e quindi della prevedibilità dei cicli economici, fu un discusso ma rispettatissimo economista.



J. K. Galbraith, che pure lo ammirava, disse di lui: “Guerra e tensione internazionale, manipolazioni monetarie a opera delle banche centrali, l‘ascesa e caduta di cartelli internazionali, le decisioni di paesi debitori di saldare o non saldare i propri debiti, l’esito di contrattazioni salariali e molte, molte altre cose sono, per loro natura ignote.”