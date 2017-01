Previsioni 2017: tutti nel gregge?

Mettiamo in evidenza il fatto che l’effetto gregge (herd effect) condiziona in modo molto evidente l'Outlook 2017 di tutti gli strategisti di mercato (altri due esempi nelle due tabelle sotto)

di Valter Buffo

6 gen 2017 ore 08:52

Commento giornaliero di www.recce-d.com

Da un lato, è inevitabile per chi investe il fare previsioni sul futuro: il 100% del valore di tutti gli asset finanziari che avete nei vostri portafogli è determinato dal futuro. Potrebbe a prima vista apparire una affermazione banale, ma non lo è: implica che le informazioni sull’oggi, tutte quante, le potete buttare via perché non servono a nulla. Il solo dato importante, per voi investitori e per noi gestori, è quello di domani e di dopodomani ancora. E quindi, come dicevamo in apertura, fare previsioni è inevitabile: attenzione però, perché questo non significa che QUALSIASI PREVISONE è utile.

Al contrario il 99% delle previsioni sono dannose per chi investe. Si tratta di tutte quelle previsioni del tipo “Mago Otelma”, di Recce’d ha scritto su SoldiOnline.it lunedì e martedì: le previsioni fatte con i dito bagnato che punta al cielo, ovvero quelle fatte sulla base “dell’aria che tira in questo momento”. L’esercizio di previsione è utile, invece, se viene effettuato con disciplina, con criteri severi e testati:non da quelli che dicono “lo so io come vanno le cose, perché ho trent’anni di esperienza. Su questo tema, abbiamo detto ieri mattina di un articolo pubblicato il 2 gennaio scorso il Wall Street Journal, nel quale si paragonavano strategisti di mercato e previsioni del tempo:

Just like predicting the weather, forecasting the market is often a dubious exercise, not just for Wall Street strategists but other market soothsayers. A study by CXO Advisory Group collected more than 6,500 forecasts from 68 so-called market gurus. More were wrong than right. And an accuracy rate as high as 70% was “quite rare,” says Steve LeCompte of CXO.

Come vedete, il quotidiano leader mondiale dell’informazione finanziari a scrive in prima pagina che ci sono più previsioni sbagliate che giuste nel lavoro degli strategisti. E poi a proposito del 2017, scrive dell’effetto gregge:

(…) basically everyone has similar forecasts. “The biggest worry is that group-think is rampant,” Mr. Goepfert said. (…) Maybe there is a benefit to following the herd. When the consensus forecast is wrong, at least everyone will be wrong together. (…) since 2000, they have predicted the S&P 500 would gain about 10% a year, grossly overshooting the market’s actual performance. And, on average, the consensus always has predicted annual gains, missing all five down years in that stretch. The only time strategists’ forecasts were more accurate than last year was in 2005, when they missed the S&P 500’s 3% gain by only 0.2 percentage points.

CONCLUSIONE Recce’d oggi mette in evidenza il fatto che l’effetto gregge (herd effect) condiziona in modo molto evidente lo Outlook 2017 di tutti gli strategisti di mercato (altri due esempi nelle due tabelle sotto)

Nel daily dedicato ai Clienti, The Morning Brief, di oggi 6 gennaio 2017, abbiamo trattato i seguenti temi:

Notevole il ribasso dei rendimenti con cui si è aperto il 2017 dei mercati obbligazionari I dati di ieri dagli Stati Uniti hanno fornito indicazioni forti alla Federal Reserve Questa mattina torna a 54$ il petrolio sul Nymex in Asia SEZIONE L'OPERATIVITA' Cina 2017: la migliore opportunità? Il rischio più grande? Vediamo in dettaglio che cosa ci dicono i dati SEZIONE L'ANALISI Questa settimana parleremo della crisi internazionale dell’industria dei Fondi Comuni. Perché tenete Fondi Comuni in portafoglio? A che cosa vi servono? Perché pagate le commissioni di gestione? E perché non vi fate oggi queste domande?

La titolarità dell'analisi che qui riportiamo è dell'autore della stessa, e l'editore - che ospita questo commento - non si assume nessuna responsabilità per il suo contenuto e per le finalità per cui il lettore lo utilizzerà