Previsioni 2017 sul Wall Street Journal

di Valter Buffo

5 gen 2017 ore 09:00

Commento giornaliero di www.recce-d.com

Ci avete fatto caso? Ogni volta che sul mercato finanziario si verifica un evento importante, o meglio un evento “da prima pagina”, ecco che sui quotidiani e sui siti “tradizionali” si legge un articolo che raccoglie le cosiddette “opinioni degli esperti”. Ma chi ha scelto quei soggetti? Sono davvero esperti? Il loro parere vale qualcosa per il lettore? Ma soprattutto: non vi sembra che siano sempre gli stessi quattro nomi? Hanno dimostrato grandi capacità di analisi? Oppure si scelgono sempre le stesse banche, un po’ per tenere “buono il rapporto” con il giornale, ed un po’ perché “il nome straniero colpisce il lettore”? Intanto che la stampa in Italia si sveglia, e si rende conto che in Mondo intorno è già cambiato, noi vi segnaliamo che nel resto del Mondo c’è da tempo stata una presa di coscienza, anche da parte dei media tradizionali, sul fatto che molti di quei commenti, e in modo particolare quelli delle “grande banche internazionali”, sono ne più e ne meno che “fake news”, ovvero interpretazioni distorsive, proprio come quelle di cui ogni mattina leggete sul vostro quotidiano, sempre e solo con rifermento a Internet. Torniamo ai mercati finanziari: abbiamo presentato ieri una serie di clamorosi dati pubblicato in dicembre dal New York Times, ed oggi proseguiamo presentando ai lettori un articolo pubblicato il 2 gennaio scorso dal Wall Street Journal.

Wall Street strategists are abiding by a new motto these days: When in doubt, copy everyone else. The turn of the calendar comes at a time when stocks are sitting near records. The combination of stretched valuations and the unknowns about Donald Trump’s first year as president make 2017 a tough year to forecast. That has made the herd mentality on Wall Street more pronounced than ever. A group of 15 Wall Street strategists expect the S&P 500, on average, to finish the year at 2356. That is good for only about a 5% gain, the least optimistic this bunch has been since 2005, according to Bespoke Investment Group. Within the consensus forecast is a telling trend: Few strategists are willing to deviate much from the pack. The gap between the most optimistic and pessimistic forecasts is just 9%, the smallest on record dating back to 1999, according to Jason Goepfert, founder of Sundial Capital Research.

Ci importa portare all’attenzione del lettore una coppia di argomenti del Wall Street Journal, argomenti che a giudizio di Recce’d hanno una grande importanza per tutti gli investitori, e per quelli italiani in particolare: la “mentalità del gregge” e “la mancanza di ottimismo”. Argomenti sui quali domani ritorneremo.

CONCLUSIONE Recce’d vi spiega perché da tempo la stampa internazionale attacca e critica gli “Outlook” e gli altri documenti delle banche di investimento (sotto potete vedere due recentissimi esempi)

Nel daily dedicato ai Clienti, The Morning Brief, di oggi 5 gennaio 2017, abbiamo trattato i seguenti temi:

Il dato di oggi per gli occupati ADP (doveva uscire ieri, è stato posticipato) anticipa il dato di domani, per la disoccupazione, negli Stati Uniti Il dato di ieri per l’inflazione in Europa mette in forte difficoltà la BCE, come scriveva solo ieri sera il Financial Times Sui mercati, il clima zuccheroso delle Feste è sparito, come avevamo anticipato nel blog domenica 1 gennaio SEZIONE L'OPERATIVITA' Cina 2017: la migliore opportunità? Il rischio più grande? Vediamo in dettaglio che cosa ci dicono i dati SEZIONE L'ANALISI Questa settimana parleremo della crisi internazionale dell’industria dei Fondi Comuni. Perché tenete Fondi Comuni in portafoglio? A che cosa vi servono? Perché pagate le commissioni di gestione? E perché non vi fate oggi queste domande?

