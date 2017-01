Previsioni 2017 sul New York Times

Perché, ad ogni nuovo evento sui mercati finanziari, sui quotidiani leggete interviste sempre alle medesime banche. Sarà forse perché le loro opinioni sono le più azzeccate? I dati dicono che non è così

di Valter Buffo

4 gen 2017 ore 08:57

Commento giornaliero di www.recce-d.com

Per due giorni, abbiamo affrontato il tema delle previsioni 2017 con il sorriso sulle labbra, in modo leggero e tentando di sdrammatizzare: sdrammatizzare un problema che invece è drammatico, perché abbiamo visto che centinaia di migliaia di persone ad ogni fine d’anno si impegnano a pubblicare e distribuire carta senza alcuna utilità. Un gioco che chiamano “analisi” ma che invece ha nulla a che vedere con l’analisi dei dati di mercato: il giochetto serve a fare andare il Cliente che investe nella direzione desiderata, che poi è la direzione nella quale pagherà le commissioni più elevate. Per fortuna, il Cliente investitore poggi è molto cresciuto, è molto più consapevole, e non si affida più a questi bla-bla: che peraltro continuano a circolare, e continueranno fino a che la disruption non avrà cambiato il panorama nel settore del risparmio, cambiando soggetti, dimensioni e posizioni tra gli operatori. Oggi restiamo su questo tema ma torniamo più seri (augurandoci di non risultare noiosi) e spostiamo l’attenzione dall’articolo del Corriere della Sera sugli astrologi ad un articolo pubblicato pochi giorni prima dal New York Times, e questa volta proprio sul tema delle previsioni degli strategisti e delle loro grandi banche internazionali di investimento. Cosa scriveva, pochi giorni fa, il più autorevole quotidiano del Pianeta?

How bad is the industry’s track record in making predictions? I had assumed that the annual forecasts were essentially worthless — no better than flipping a coin. But Salil Mehta, an independent statistician who has blogged about the topic, tells me I’ve been too kind. The forecasters, as a group, are much worse than that. “It’s not easy to be as bad as they are,” he said in an interview. “They are much worse than random chance alone would predict.” (Mr. Mehta was formerly the director of research and analytics for the United States Treasury’s Troubled Asset Relief Program and for the federal Pension Benefit Guaranty Corporation.)

Persino noi di Recce’d, che come tutti i lettori ormai sanno non abbiamo timore nel chiamare le cose con il loro nome, non avevamo ancora raggiunto questo punto: non avevamo ancora scritto che “le previsioni degli strategisti sono molto peggio di una scelta del tutto casuale”. Quali sono le implicazioni pratiche? Lo scriveva sempre il New York Times in questo modo:

After examining forecasts by major investment houses going back to 1998, Mr. Mehta found that 8 percent of individual analyst predictions called for a small market decline in subsequent years. But those predictions of decline were worse than random: In the years when the market did fall, 9 percent of forecasts — never enough to counter the bullish consensus — predicted that it would happen, essentially the same as in a year in which the market rose. Yet, as Mr. Mehta found, the typical negative individual forecast only called for a 5 percent decline, so the size of forecast errors, like the 49-percentage-point error of 2008, was larger than would be expected from mere chance. On a statistical basis, the forecasters were “actively adding negative value” — essentially destroying value by issuing spurious numbers. If I were to simply program my computer to predict a market increase of, say 5 percent each calendar year, without fail, Mr. Mehta said, my forecasts would be better than the consensus version — which is to say, they would be lacking in value. The forecasts are worse than that.

Neppure noi di Recce’d, che abbiamo per primi messo in evidenza le storture e le debolezze dell’attuale industria che vende i “prodotti finanziari”, avevamo ancora scritto che gli strategisti “stanno essenzialmente distruggendo valore pubblicando numeri distorti”. Ora che lo ha scritto il più autorevole quotidiano del pianeta, ci sentiamo autorizzati a dirvi che … sì, le cose stanno esattamente così. Domani riprenderemo dai due grafici qui sotto.

CONCLUSIONE Recce’d vi suggerisce di chiedervi perché, ad ogni nuovo evento sui mercati finanziari, sui quotidiani leggete interviste sempre alle medesime banche. Sarà forse perché le loro opinioni sono le più azzeccate? I dati dicono che non è così.

Nel daily dedicato ai Clienti, The Morning Brief, di oggi 4 gennaio 2017, abbiamo trattato i seguenti temi:

Da ieri si fa sul serio sui mercati, come abbiamo scritto nel nostro Blog domenica 1 gennaio: e lo avete visto nei fatti I dati tedeschi di ieri confermano che l’Eurozona avrà un grosso problema da risolvere nel 2017: la divergenza delle economie reali Il dato forte della giornata di ieri arriva però dal regno Unito, dove ‘indice PMI ha toccato i massimi da due anni e mezzo a questa parte SEZIONE L'OPERATIVITA' Cina 2017: la migliore opportunità? Il rischio più grande? Vediamo in dettaglio che cosa ci dicono i dati SEZIONE L'ANALISI Questa settimana parleremo della crisi internazionale dell’industria dei Fondi Comuni. Perché tenete Fondi Comuni in portafoglio? A che cosa vi servono? Perché pagate le commissioni di gestione? E perché non vi fate oggi queste domande?

La titolarità dell'analisi che qui riportiamo è dell'autore della stessa, e l'editore - che ospita questo commento - non si assume nessuna responsabilità per il suo contenuto e per le finalità per cui il lettore lo utilizzerà