Piazza Affari, cosa attendersi nel mese di maggio 2017

Piazza Affari ha iniziato maggio all’insegna dell’incertezza, dopo aver terminato il mese di aprile con una performance di poco positiva (FTSEMib +0,7%) e una volatilità ridotta.

In particolare, è proseguito il rally delle small cap, che hanno sovraperformato le large cap di quasi 5 punti percentuali, portando il gap positivo da inizio anno al 19%.

Gli esperti di Intermonte Advisory e gestione hanno segnalato che il mese in corso è statisticamente negativo: 14 mesi di performance negativa negli ultimi 19 anni, con un ribasso medio mensile dell’1,9%.

Intermonte Advisory e gestione ha evidenziato che le primissime indicazioni che stanno venendo dai risultati del primo trimestre del 2017 sono nel complesso positive.

In particolare, in Italia, con meno del 20% delle società che hanno riportato, il 63% ha sorpreso positivamente, con una crescita del 2% degli utili. In Europa, invece, dove ha già riportato quasi il 50% delle società, l’80% circa delle società ha evidenziato risultati migliori delle attese, guidate dai settori oil e dai finanziari Solo le società tecnologiche e quelle legate ai consumi di base hanno mostrato un andamento negativo degli utili.

Maggio è il secondo mese statisticamente peggiore per il mercato italiano (dopo giugno…), ma il momentum rimane positivo

Il mercato ci sembra rimanga sostenuto dai flussi in entrata sull’Europa (in accelerazione dopo l’apparente venir meno del rischio Francia) e da buoni risultati macro e aziendali. Dall’altra parte, la bassissima volatilità e le valutazioni piuttosto tirate cui sono arrivate diverse mid-small cap fanno pensare a un certo livello di complacency (compiacimento) sul mercato. In questo contesto il vecchio adagio «Sell in May and go away» potrebbe anche non funzionare, o almeno non nella prima metà del mese soprattutto visto l’andamento particolarmente positivo della stagione dei risultati. Per avere una conferma del trend di rialzo ci aspettiamo tuttavia due elementi cruciali: 1) buoni risultati da parte delle banche (soprattutto sul lato ricavi) che possano supportare anche il recupero dei fondamentali, e non solo l’usuale risk-on/risk-off di settore e 2) una rotazione anche sui settori che sono rimasti indietro, in particolare su utilities e oil (anche se le dinamiche di questo settore sembrano più legate da logiche di domanda/offerta specifiche che da dinamiche di mercato.

Più selettivi sulle mid-small cap

La performance stellare delle mid-small caps è proseguita anche ad aprile ed ha riportato il premio medio storico cui trattano vs le large cap in linea con la media storica. Pensiamo che i flussi provenienti dai PIR continueranno a sostenere il comparto ma passeremmo ad un approccio più selettivo favorendo qualche «loser».

Dividend yield meno rilevante in un contesto di tassi in salita

Vediamo un minore appeal dei titoli a alto dividendo mentre ci piacciono le società che uniscono crescita dei dividendi a potenziale di rialzo stime (finanziari, settore oil).

M&A funziona sempre, ma occhio ai tassi

Al momento quindi un rialzo del costo del debito non sembra per nulla rallentare l’M&A. A questo si aggiunge un trend di possibile de-regulation che sembra partite dagli USA, e che in Europa ha il suo limite massimo nella soffocante normativa del settore bancario, che dovrebbe ulteriormente aumentare l’attività di finanza straordinaria.

Il dollaro debole è per noi il principale fattore di rischio a partire dal 2° semestre

Se trasliamo il cambio euro/dollaro attuale a fine anno avremmo, per la prima volta da diverso tempo, un cambio medio per il 2° semestre sfavorevole di un 2% circa. Questo è un potenziale fattore di rischio sulle stime di molte aziende esportatrici (prevalentemente consumers, lusso e industriali), soprattutto dopo le ottime performance ottenute fino ad ora e, in molti casi, il re-rating generoso dei multipli.