Piazza Affari, cosa attendersi nel mese di giugno 2017

Piazza Affari ha iniziato giugno con un trend non definito, dopo aver terminato il mese di maggio con una performance di poco positiva (FTSEMib +0,7%) e una volatilità sempre ridotta.

In particolare, è proseguito il rally delle small cap, anche se a un ritmo più blando rispetto ai mesi scorsi. Da inizio anno la sovraperformance vs le large caps è +20% (pari a +31% di performance assoluta nei 12 mesi).

Secondo gli esperti di Intermonte Advisory e gestione il gap di performance delle mid-small caps italiane vs l’indice principale continua ad allargarsi, anche grazie ai flussi in ingresso sul comparto che stanno beneficiando della partenza dei PIR Inoltre, il rialzo del mercato nel mese di maggio è stato partecipato più da utilities e consumers che da settori ad alto beta (malino i finanziari).

Gli esperti di Intermonte Advisory e gestione hanno segnalato che il mese in corso è statisticamente il peggiore dell’anno: 15 mesi di performance negativa negli ultimi 19 anni, con un ribasso medio mensile del 2,4%.

Giugno è statisticamente il mese peggiore per il mercato italiano e temiamo che in assenza di newsflow societario l’attenzione del mercato sarà solo sulla politica

Giugno si preannuncia come un test importante per capire la maturità e longevità del rialzo del mercato italiano. Anche se non ci aspettiamo un esito politico che possa concretamente mettere a rischio l’Italia capiamo che l’incertezza politico, soprattutto dopo il recente rialzo da inizio anno, nel breve non giochi a favore. Tatticamente abbiamo abbassato il peso dei settori finanziari (soprattutto banche) a favore di consumer e industriali. Pensiamo di ridurre il forte sovrappeso sulle utilities dopo l’ottima performance recente, anche se fatichiamo a trovare un entry point visibile sul settore oil. Infine, pensiamo che le mid-small caps possano continuare a rappresentare un «oasi felice», in linea con le sovraperformance storiche in momenti di tensione macro sull’Italia.

Il ritorno del rischio politico in Italia?

Mentre i dati dei flussi su ETF confermano il ritorno di interesse su Europa, e di conseguenza anche Italia, l’improvvisa accelerazione su una nuova legge elettorale sta riportando alla ribalta il rischio di elezioni prima di fine anno. Pur ritenendo estremamente improbabile un sistema elettorale che permetta ai M5S di vincere e governare il paese, capiamo i timori degli investitori internazionali che non amano l’incertezza, soprattutto sulla politica.

Più selettivi sulle mid-small cap

Dopo l’ottima performance delle mid-small caps da inizio anno, il premio medio storico cui trattano vs le large caps è tornato in linea con la media storica. Pensiamo che i flussi provenienti dai PIR continueranno a sostenere il comparto ma passeremmo ad un approccio più selettivo favorendo qualche «loser» nel comparto.

Dividend yield meno rilevante in un contesto di tassi in salita

Vediamo un minore appeal dei titoli a alto dividendo mentre ci piacciono le società che uniscono crescita dei dividendi a potenziale di rialzo stime (finanziari, settore oil).

Valutazioni attraenti, ma occhio a contrazione dei multipli in un contesto di tassi al rialzo

Il mercato italiano è ancora cheap (anche se con uno sconto ridotto) sia rispetto ai peers che alla sua storia. La pausa nel rialzo tassi sta mettendo in stand by anche il potenziale de-rating dei settori/titoli che trattano a multipli più elevati.